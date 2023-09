Paura per un club: agguato al pullman

Attimi di paura per quanto riguarda un club. Agguato al pullman e timori per i calciatori. Ecco i dettagli.

Attimi di paura per un club. Il pullman di squadra, infatti, è stato vittima di un agguato, ma fortunatamente non ci sono stati particolari problemi per i calciatori e lo staff della squadra, che è arrivato senza problemi a destinazione.

La paura per tutto il club, però, è stata tanta e nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso per capire il responsabile di questo agguato al pullman. E vedremo alla fine quali saranno le decisioni anche della Procura nei confronti della persona autore del gesto incriminato.

Paura un club: pullman sotto attacco, cosa è successo

La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio degli inquirenti, ma la dinamica è molto chiara e il tutto è accaduto al termine di una partita assolutamente molto tesa e interrotta diverse volte per il lancio di fumogeni in campo. Un gesto da condannare e che potrebbe vedere anche delle restrizioni molto importanti anche in vista delle prossime partite, che si preannunciano fondamentali per cercare di raggiungere l’obiettivo che il club si è prefissato ad inizio stagione.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Reggio, alcuni ultras del Parma hanno teso un agguato al pullman della Reggiana lanciando un mattone, che alla fine è caduto vicino a Stefano Pettinari. Fortunatamente, come detto in precedenza, il tutto si è concluso senza problemi tanto che la squadra è rientrata normalmente a ‘casa’, ma ci sono state sicuramente molte tensioni sia in campo che fuori.

Vedremo quali saranno le decisioni dello stesso Giudice Sportivo nei confronti di quanto successo sul terreno di gioco. Per il lancio del mattone sono in corso delle indagini e nel giro di davvero poco tempo non è da escludere che venga identificato il responsabile di questo attacco.

Reggiana nel mirino dei tifosi del Parma

La Reggiana è finita nel mirino dei tifosi del Parma con questo attacco, ma fortunatamente non è successo nulla di grave. Ma siamo certi che al ritorno saranno prese delle restrizioni molto importanti considerando che è destinata ad essere una partita a rischio e l’obiettivo è sicuramente quello di evitare altre cose simili a quelle successe ieri.