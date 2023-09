Ultim’ora – Niente Arabia Saudita, riparte dal Giappone: è UFFICIALE

Ora che tutti i calciatori hanno trovato via diretta verso l’Arabia Saudita, occhio a chi invece fa inversione e va verso il Giappone.

L’esodo dei campioni d’Europa verso l’Arabia Saudita, fa fare un percorso inverso a chi chiuderà invece la carriera sempre oltreoceano, ma lontano dalla terra saudita.

Aveva fatto da apripista Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, con i diversi talenti – e non tutti a fine carriera a dire il vero – per il ricchissimo campionato arabo e ora che il mercato è ancora aperto all’estero, occhio a quanto accadrà non solo per i calciatori svincolati.

Calciomercato, niente più Arabia Saudita: va in Giappone, è ufficiale

È ufficiale la notizia che, a sorpresa, fa felici i tifosi giapponesi che vedono uno dei calciatori più importanti di quello che fu il campionato in Premier League con il Manchester United, di recente, finire al Vissel Kobe.

Dopo quanto si era visto già con Andrés Iniesta, un altro talento assoluto finirà al club bianconero che accoglie così un altro giocatore che ha voglia di divertirsi a fine carriera.

Aveva condiviso l’esperienza con Cristiano Ronaldo al Manchester United, poi l’annata al Galatasaray e adesso, senza contratto, Juan Mata finisce in Giappone, rifiutando così le proposte dall’Arabia Saudita. C’era su di lui l’Al-Nassr, che avrebbe affiancato a Brozovic e alle spalle di Ronaldo, appunto, il trequartista spagnolo. Le cose non si sono concretizzare, per il finale della sua carriera, Juan Mata ha scelto di rifiutare l’Arabia Saudita e giocare in Giappone, al Vissel Kobe.

Vissel Kobe, accoglienza da brividi per Juan Mata

Juan Mata sarà accolto dall’intero stadio del Vissel Kobe, tifoseria che si è coccolata la presenza di Andrès Iniesta che, in diverse stagioni, ha deliziato in Giappone. Presentato già alla stampa, ci sarà occasione di presentarlo poi anche in campo, con lo stadio gremito di tifosi che non vedono l’ora di accoglierlo. Possibile presentazione-spettacolo con Juan Mata protagonista che, molto presto, scenderà pure in campo.

Niente Arabia Saudita per Juan Mata: era il nome indicato da Ronaldo

Era il nome indicato da Cristiano Ronaldo per l’Al-Nassr, per dare maggiore qualità al reparto di centrocampo, con la tecnica di Juan Mata. Alla fine, lo spagnolo, sarà l’erede diretto di Andrès Iniesta, calciatore che ha segnato la storia e cambiato per sempre il destino del Vissel Kobe, nel campionato Giapponese. Proverà a replicare quanto fatto dal suo predecessore, accolto infatti Juan Mata con enorme affetto dai suoi nuovi tifosi, che non vedono l’ora di vederlo all’opera.