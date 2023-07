Agnelli svela tutto e mette nei guai la Juventus: oggi il processo

La vicenda plusvalenze fittizie e manovra stipendi continua a tenere banco in casa Juventus: oggi il processo ad Andrea Agnelli cambia tutto.

L’ex presidente della Juventus è ancora sotto indagine per le questioni che hanno messo a repentaglio il futuro del club bianconero. Da mesi, ormai, ci sono continui processi che possono cambiare il corso degli eventi e ora sarà importante riuscire a capire anche se la sua posizione modificherà gli scenari per il club bianconero.

Oggi ci sarà il processo ad Andrea Agnelli che può mettere nei guai anche la Juventus. L’ex presidente dei bianconeri aveva subito rassegnato le dimissioni dal CdA al momento dell’avvio delle inchieste ma ora vanno chiariti definitivamente i fatti.

Plusvalenze e manovra stipendi: processo ad Agnelli

La questione plusvalenze fittizie e manovra stipendi ha creato enorme caos intorno all’ambiente Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono stati penalizzati prima con un -15 in classifica, poi restituito e infine diventato -10, che ha costretto il club ad accettare la qualificazione alla prossima Conference League.

Ma è stato un passaggio necessario per evitare di incorrere in sanzioni ancora più pesanti e rischiare addirittura la retrocessione in Serie B. Il club e i dirigenti hanno accettato il patteggiamento con il procuratore Chiné: solo Agnelli ha continuato la sua battaglia legale.

Oggi ci sarà il processo ad Agnelli sul caso relativo alle plusvalenze fittizie. E un altro spicchio di verità verrà a galla: il mondo Juventus vive con il fiato sospeso.

Processo Agnelli, verso l’inibizione: nessun rischio per la Juventus

Tutti i vecchi dirigenti della Juventus e anche il club hanno deciso di patteggiare con la Procura Federale per ridurre il più possibile le pene. E alla fine la Juventus se l’è cavata con 10 punti di penalizzazione e un’ammenda di 718mila euro che ha chiuso le porte ad ogni rischio e ha messo in cascina il caso.

Andre Agnelli è l’unico degli ex dirigenti a non aver accettato il patteggiamento e tra oggi e domani vivrà due processi. Nella giornata di oggi dovrà rispondere della violazione dell’articolo 4.1 del codice – «lealtà, probità e correttezza» – e domani il giudice amministrativo stabilirà se i 2 anni di stop per le plusvalenze hanno o meno ragione di esistere.

Chiné formulerà le sue richieste e può chiedere un ulteriore anno di inibizione nei confronti di Agnelli per responsabilità diretta nell’operazione che ha portato agli accordi di riduzione di 4 mensilità di 21 calciatori e di Sarri, oltre che per aver omesso di depositare le integrazioni concluse con gli stessi soggetti, nella consapevolezza che gli accordi sarebbero stati depositati a bilancio chiuso.

Agnelli paga una multa di oltre 100mila euro

Negli ultimi due mesi ci sono stati diversi tentativi di patteggiamento tra le parti e il processo è stato rinviato già due volte. Ora Agnelli potrebbe riconoscere la sua colpevolezza e il Procuratore deciderà la pena da affligere.

Per Agnelli potrebbe esserci la conversione dell’inibizione in una pena pecuniaria, visto che negli altri patteggiamenti la squalifica dei dirigenti è stata commutata in una multa di 250 euro al giorno. In questo caso la cifra potrebbe essere più alta e Agnelli potrebbe pagare oltre 100 mila euro totali.