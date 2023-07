Milan, scontro totale e rifiuto: ora Pioli è nei guai

Il Milan è una delle società italiane più attive sul calciomercato e sta mettendo in piedi trattative molto importanti in vista del futuro.

I rossoneri hanno intenzione di migliorare la rosa in tutti i reparti perché ci sono state tantissime difficoltà nella passata stagione. Nessun trofeo all’attivo e solo tante delusioni per un’annata che sarebbe potuta essere storica e che invece è stata ricca di problemi e di incertezze. Ora Pioli è l’uomo di fiducia della società e toccherà a lui risollevare le sorti del club e riportare i rossoneri alla vittoria.

Il Milan sta studiando molte mosse di calciomercato tra cessioni e acquisti e ora sembra intenzionato a chiudere almeno altri due colpi di livello.

Calciomercato Milan, delusione Pioli: grande rifiuto

Il Milan è una delle società che meglio si sta muovendo sul calciomercato. La cessione di Sandro Tonali non è stata accolta con favore dai tifosi ma i 70 milioni incassati risulteranno necessari per migliorare l’intera rosa con colpi di primo livello. La società si è messa subito al lavoro e ha concluso diverse operazioni ma per Pioli la squadra va ancora migliorata.

Servono rinforzi in tutte le zone del campo e servirà anche sfoltire la rosa per dare modo al tecnico di lavorare con i calciatori giusti. La prossima stagione sarà fondamentale per lo step di crescita definitivo del club rossonero, sia in campo che a livello dirigenziale.

Il Milan bada anche alle cessioni ma per Pioli arriva la prima grande delusione stagionale proprio da un calciatore rossonero che non intende accettare altre offerte e blocca il mercato in entrata.

Milan, Origi dice no all’addio e blocca i rossoneri

Divock Origi è sul mercato: il Milan intende cederlo. L’attaccante belga era arrivato la scorsa estate a parametro zero tra il grande entusiasmo generale ma non è mai riuscito ad essere decisivo. Ora è addirittura diventato un peso per le casse societarie, visto che percepisce uno stipendio da 4,5 milioni a stagione ed è difficilmente cedibile a certe cifre.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nei piani del Milan ci sarebbe la cessione di Origi per l’acquisto di un altro attaccante. La volontà di Pioli sarebbe quella di allenare un calciatore più giovane e che possa essere decisivo ma il belga si sta opponendo a tutte le soluzioni che si stanno paventando.

È “scontro” totale tra Origi e il Milan. Il club vorrebbe cederlo ma il belga ha intenzione di restare per dimostrare tutto il suo valore. E questo tira e molla potrebbe compromettere il calciomercato dei rossoneri.

Origi vuole il Milan: rifiutata l’Arabia Saudita

Origi non prende in considerazione la cessione. L’ex Liverpool vuole dimostrare di essere importante e decisivo anche in Serie A e vuole fare bene con la maglia del Milan.

Le sue intenzioni sono chiare, tanto da aver rifiutato anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita. Il belga sente di poter dare ancora tanto al calcio europeo e vuole aiutare il Milan con la sua esperiennza. Il club è di tutt’altro avviso e ora Pioli proverà a convincerlo a dire addio.