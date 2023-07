Allegri rifiuta l’Arabia Saudita e il governo gli strappa un pupilllo

Massimiliano Allegri è stato uno dei pochissimi che ha rifiutato l’Arabia Saudita e ora il governo è pronto a strappargli un top player.

Il tecnico toscano aveva ricevuto un’offerta di grandissimo livello dal governo saudita che sta iniziando a diventare il nuovo porto calcistico. Tanti calciatori non hanno saputo resistere alle cifre da capogiro e hanno rinunciato al calcio europeo per l’Asia. Ora, però, il ‘no’ di Allegri potrebbe ritorcersi contro la squadra bianconera che può restare senza l’innesto che tanto avrebbe voluto l’allenatore.

La Juventus ora vuole accontentare Massimiliano Allegri con colpi di primo livello. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa e regalare un colpo d’oro al tecnico per provare a vincere subito.

Calciomercato Juventus: Allegri ha un pallino per l’estate

Il calciomercato della Juventus è tra i più attivi dell’estate. I bianconeri hanno già completato l’acquisto di Weah dal Lille e ora stanno cercando altri nomi di grande spessore. La volontà di Cristiano Giuntoli e della nuova dirigenza è quello di migliorare la formazione e provare a vincere subito. Due anni senza trofei sono troppi anche per Massimiliano Allegri che ora vuole togliersi tanti sassolini dalla scarpa.

La Juventus è in fase di rivoluzione totale. Il club bianconero è conscio di dover agire con estrema intelligenza per evitare di ricadere nei soliti problemi finanziari che hanno creato il caos relativo alle penalizzazioni e con la UEFA.

Allegri ha un pallino per questa estate: costruire una rosa vincente. E vuole farlo con almeno un colpo di grande livello sul calciomercato.

Juventus, Allegri vuole Zaniolo: ma ora c’è l’Arabia Saudita

Massimiliano Allegri vuole Nicolò Zaniolo alla Juventus. L’attaccante italiano è ancora al centro di numerose voci di calciomercato e dopo l’addio alla Roma è ripartito dal Galatasaray. Con i giallorossi turchi ha vinto anche il campionato ma ora può tornare in Serie A a grandi livelli.

Dopo la Roma, Zaniolo può andare alla Juventus. Nei giorni scorsi ha svelato il suo grande amore per i bianconeri che stanno cercando di convincerlo a tornare. Ora, però, ci sono difficoltà per il suo ingaggio, visti anche i costi alti della possibile operazione.

Secondo quanto riferisce Fotomac, l’Arabia Saudita vuole Zaniolo. Il governo saudita conosce benissimo la situazione dell’attaccante italiano e sa che piace a Massimiliano Allegri. Anche per questo motivo si sta tentando l’assalto per strapparlo ai bianconeri e fare “un torto” all’allenatore.

Zaniolo-Juventus: trattativa difficile

In caso di addio di uno tra Chiesa e Vlahovic la Juventus può tentare l’assalto a Zaniolo. Ma la trattativa con il Galatasaray non ci sarà: il club turco intende cedere l’italiano solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria di 35 milioni.

L’Ah-Hilal vuole Zaniolo e non ha difficoltà a pagare la clausola rescissoria. Il club saudita sta provando a convincere il calciatore ex Roma a dire sì con cifre da capogiro e non è da escludere un accordo nel giro di qualche settimana.