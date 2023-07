Caos in FIGC, slitta l’inizio del campionato: cambiano le date

In FIGC ci sono molti problemi per l’inizio del campionato tra penalizzazioni e possibili retrocessioni dei club: ora l’annuncio cambia tutto.

Il calcio italiano sta attraversando dei mesi molto complicati. Tante situazioni sono ancora irrisolte e in molti casi si sta cercando di trovare il via libero per non incorrere in altre sanzioni che sarebbe difficili da gestire per molti club. La volontà è quella di chiudere il prima possibile tutti i fascicoli per iniziare i campionati con chiarezza e in assoluta tranquillità.

In FIGC ci sono numerosi problemi da risolvere e non è da escludere lo slittamento dell’inizio del campionato. L’annuncio di Gravina ha creato ulteriore caos e ora bisogna attendere qualche giornp prima delle ufficialità.

Problemi in FIGC: i club rischiano un’altra penalizzazione

La FIGC sta monitorando con attenzione tutti i club professionistici italiani e ora c’è il rischio di forti penalizzazioni per tante società. I club italiani sono tutti sotto la lente di ingrandimento della Federazione che non intende fare sconti in vista della prossima staione. Dalle grandi squadre alle realtà più piccole, in Italia si sta vivendo un periodo di rivoluzione totale e ora rischiano tutte le squadre che non hanno seguito a dovere i regolamenti.

I rischi sono molteplici: dalle penalizzazioni in classifica alle ammende, fino all’esclusione dai campionati e ai fallimenti di società gloriose.

Ma tutti questi problemi dei club italiani stanno portando la FIGC a considerare un nuovo piano: lo slittamento del campionato. Alcuni club non sono ancora pronti e si rischia di cambiare le date.

Slittamento della Serie B: annuncio di Gravina

La Serie B è il campionato che sta vivendo con più difficoltà l’avvicinamento all’inizio della stagione. Ci sono ancora molti club non certi di partecipare e tanti ricorsi in atto. È il caso della Reggina, per esempio, che non sa ancora con certezza se può partecipare. Anche Perugia e Siena possono percorrere gradi di giudizio che porterebbero ben due campionati ad aspettare fino a fine agosto per il pronunciamento del Consiglio di Stato.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, non esclude lo slittamento della Serie B e anche della Serie C. Secondo quanto riferise Tuttosport, il numero uno della Federazione non ha escluso il cambio delle date.

“A questo punto lo slittamento dell’inizio del campionato di Serie B è un’ipotesi concreta”.

Serie B: il caso Reggina porta allo spostamento del campionato

Il campionato di Serie B dovrebbe iniziare nel weekend che va da venerdì 18 a domenica 20 agosto. Il calendario della serie cadetta verrà svelato martedì 11 luglio a Como con il Lecco presente, ma con la probabile esclusione al posto della Reggina.

Il posto del club calabrese è la speranza del Brescia, retrocesso sul campo per la sconfitta nei playout contro il Cosenza e per questo prima formazione in graduatoria ripescaggi. L’ufficialità, però, arriverà non prima del 28 luglio, quando si riunirà il Consiglio Federale per discutere le riammissioni nei vari campionati professionistici.