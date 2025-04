Ancelotti torna in Italia? È più di una suggestione

Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più titolati del calcio mondiale, potrebbe presto fare ritorno in Italia, alimentando le fantasie dei tifosi e suscitando l’interesse dei principali club nostrani.

Le recenti voci sul suo possibile addio al Real Madrid hanno riacceso le speculazioni su un suo ritorno in Serie A, dove ha già scritto pagine importanti della sua carriera.​

Ancelotti ha già allenato in Italia con squadre prestigiose come Milan e Juventus. La sua esperienza al Milan è particolarmente significativa: da calciatore ha contribuito a numerosi successi, tra cui scudetti e competizioni internazionali, mentre da allenatore ha guidato la squadra a trionfi in Italia e in Europa. Questo forte legame con il calcio italiano ha alimentato le speculazioni su un suo possibile ritorno.​

Secondo recenti indiscrezioni, Ancelotti potrebbe essere interessato a tornare in Italia per allenare la Roma. La dirigenza giallorossa, inclusi i Friedkin e il direttore sportivo Ghisolfi, starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare il tecnico italiano per rilanciare le sorti della squadra. Ancelotti, che in passato ha espresso affetto per la Roma, potrebbe rappresentare la figura ideale per guidare il club capitolino verso nuovi successi. ​

Le sfide al Real Madrid

Attualmente, Ancelotti è alla guida del Real Madrid, ma le recenti prestazioni della squadra hanno messo in discussione la sua permanenza. Le sconfitte consecutive contro Valencia e Arsenal hanno aumentato la pressione sul tecnico, con il rischio di un possibile esonero. In caso di separazione, Ancelotti potrebbe valutare diverse offerte, con un ritorno in Italia che appare sempre più concreto.

Nonostante le speculazioni, Ancelotti ha rinnovato il suo contratto con il Real Madrid nel dicembre 2023, estendendolo fino al 2026. Questo prolungamento ha raffreddato temporaneamente le voci su un suo possibile trasferimento, sia alla Roma che in altre squadre. Tuttavia, il calcio è in continua evoluzione, e le circostanze possono cambiare rapidamente. ​

Il ritorno di Carlo Ancelotti in Italia rappresenterebbe un evento straordinario per il calcio nostrano, considerando la sua storia e il suo impatto nel nostro campionato. Le attuali incertezze legate al suo futuro al Real Madrid e le voci su un possibile approdo alla Roma mantengono viva la speranza dei tifosi italiani. Tuttavia, al momento, nulla è ufficiale, e sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime settimane per capire se queste suggestioni si trasformeranno in realtà.​

Oltre alla possibile opzione di un ritorno in Italia, un’altra destinazione che potrebbe interessare Carlo Ancelotti è il Brasile. Il tecnico italiano ha sempre espresso grande ammirazione per il calcio brasiliano e la sua esperienza internazionale lo renderebbe una scelta ideale per una squadra di alto livello in Sud America. Col Brasile, Ancelotti potrebbe trovare una sfida affascinante, sia dal punto di vista tecnico che culturale. L’idea di allenare una selezione di talenti giovani e di rilancio sarebbe un’opportunità stimolante, sebbene la su permanenza al Real Madrid resti una variabile importante.