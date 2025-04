Inzaghi lancia Zalewski da titolare, Inter-Cagliari per lo Scudetto

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 18:00, l’Inter ospiterà il Cagliari a San Siro per la 32ª giornata di Serie A. Una sfida cruciale nella corsa allo Scudetto, con i nerazzurri determinati a consolidare il primato in classifica.​

Il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di affidare la fascia destra a Nicola Zalewski, che partirà per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter.

Il giovane esterno polacco sostituirà Matteo Darmian, reduce da quattro partite consecutive da titolare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Zalewski, arrivato a gennaio dalla Roma, ha già mostrato ottime qualità, convincendo lo staff tecnico con la sua versatilità e propensione offensiva. ​

Con la semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco alle porte, Inzaghi opta per un turnover ragionato. A centrocampo, spazio a Davide Frattesi, decisivo nell’andata a Monaco, che affiancherà Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu. Henrikh Mkhitaryan riposerà in vista dell’impegno europeo. In difesa, rientra Federico Dimarco sulla sinistra, mentre al centro agiranno Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.

In attacco, Lautaro Martínez sarà affiancato da Marko Arnautović, con Marcus Thuram inizialmente in panchina. Mehdi Taremi, recuperato dall’infortunio, torna tra i convocati. L’Inter punta a ottenere i tre punti per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e avvicinarsi al traguardo dello Scudetto.​

Colpo di scena Zalewski

L’inserimento di Zalewski nella formazione titolare rappresenta una testimonianza della fiducia riposta da Inzaghi nel giovane talento. La sua capacità di adattarsi sia sulla fascia destra che su quella sinistra offre all’Inter una preziosa alternativa tattica. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza nerazzurra a considerare il riscatto del giocatore dalla Roma al termine della stagione. ​

La sfida contro il Cagliari rappresenta un banco di prova importante per l’Inter, sia per consolidare la leadership in campionato che per testare la profondità della rosa in vista degli impegni europei. L’esordio da titolare di Zalewski aggiunge ulteriore interesse a una partita che potrebbe avvicinare i nerazzurri al sogno tricolore.

Nicola Zalewski è un calciatore polacco nato il 23 gennaio 2002 a Tivoli, in Italia, da genitori polacchi. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha esordito in prima squadra nel 2021, collezionando 123 presenze e 2 gol con i giallorossi.

Nel febbraio 2025 è passato all’Inter in prestito con diritto di riscatto, debuttando nel derby contro il Milan con un assist decisivo. Esterno versatile, può giocare su entrambe le fasce. Ha scelto di rappresentare la Polonia a livello internazionale, partecipando al Mondiale 2022 e all’Europeo 2024. È il secondo polacco nella storia dell’Inter, dopo Piotr Zielinski. ​