Caso plusvalenze, il Napoli rischia qualcosa per il caso Osimhen?

​Il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli nel 2020 è al centro di un’indagine per presunte plusvalenze fittizie.

La Procura Federale della FIGC ha ricevuto dalla Procura di Roma gli atti relativi all’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio.

Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha ora 30 giorni per valutare l’eventuale riapertura del procedimento sportivo.

Nell’estate del 2020, il Napoli ha acquisito Victor Osimhen dal Lille per una cifra complessiva di circa 76 milioni di euro. L’accordo includeva una componente in denaro e il trasferimento di quattro giocatori: Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori.

Questi ultimi tre, giovani del vivaio napoletano, sono stati valutati complessivamente circa 20 milioni di euro. Tuttavia, la loro successiva carriera non ha rispecchiato tali valutazioni, sollevando sospetti sulla legittimità delle plusvalenze registrate. ​

Indagini e Conseguenze Giuridiche

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine su De Laurentiis e altri dirigenti del Napoli, ipotizzando il reato di falso in bilancio per le annualità 2019, 2020 e 2021. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata, e se accolta, potrebbe portare a un processo penale per gli indagati. ​

Sul fronte sportivo, la FIGC potrebbe decidere di riaprire il procedimento disciplinare nei confronti del Napoli. Le sanzioni, in caso di accertata responsabilità, potrebbero variare da un’ammenda pecuniaria fino a una penalizzazione in classifica. Tuttavia, va ricordato che in precedenti gradi di giudizio sportivo, il Napoli è stato assolto da tali accuse. Pertanto, l’eventuale riapertura del caso dipenderà dalla presenza di nuovi elementi probatori emersi dalle indagini della Procura di Roma.

Il Napoli ha sempre sostenuto la correttezza delle proprie operazioni di mercato, sottolineando che l’acquisto di Osimhen è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti. Il club ha espresso fiducia nel lavoro della magistratura e nella possibilità di dimostrare la propria estraneità a qualsiasi illecito. ​

La vicenda relativa al trasferimento di Victor Osimhen continua a essere oggetto di attenzione sia in ambito giudiziario che sportivo. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le eventuali implicazioni legali e disciplinari per il Napoli e i suoi dirigenti. Nel frattempo, il club prosegue la propria attività agonistica, mantenendo alta la concentrazione sugli obiettivi stagionali.​

Victor Osimhen è un calciatore nigeriano nato il 29 dicembre 1998 a Lagos. Gioca come attaccante ed è noto per la sua velocità, potenza fisica e senso del gol. Dopo essersi messo in luce con la nazionale Under 17 della Nigeria, ha militato in Europa con Wolfsburg, Charleroi e Lille, prima di approdare al Napoli nel 2020. Con il club partenopeo si è affermato come uno dei migliori centravanti della Serie A, contribuendo in modo decisivo alla conquista dello scudetto nella stagione 2022-2023. È anche un punto fermo della nazionale maggiore nigeriana.