Atalata ko, Gasperini è già una furia con la società: le parole

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde la prima partita stagionale sul campo del Frosinone: il tecnico è già nervosissimo.

I nerazzurri di Bergamo erano partiti benissimo alla prima giornata, in trasferta, contro il Sassuolo, ma si sono già dovuti fermare al Benito Stirpe di Frosinone. Hanno grandi ambizioni, sia per la Serie A che per l’Europa ma c’è sicuramente ancora tanto da lavorare e da migliorare per riuscire a mettere sul campo quanto di buono c’è già nelle idee.

La rosa dell’Atalanta è ancora in fase di costruzione e di completamento, visto che possono esserci ancora alcune cessioni illustri e poi andrebbe rivisto l’asset da schierare in campo per Gasperini.

Furia Gasperini, l’Atalanta perde già la prima partita

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini perde la prima partita in Serie A dopo un ottimo inizio. Contro il Sassuolo c’erano stati sprazzi di grande Atalanta e una bella vittoria, meritata, seppur di misura con il gol di Charles De Ketelaere. I nerazzurri hanno perso contro una neopromossa e il tecnico è insoddisfatto di quanto visto in campo.

Il ko dell’Atalanta sul campo del Frosinone è stato pesantissimo, anche per la prestazione messa in mostra dagli orobici che non è piaciuta agli addetti ai lavori e allo stesso allenatore che ha chiesto miglioramenti immediati.

La rosa di Gasperini sembra completa ma possono esserci ancora degli addii importanti prima della fine del mercato: su tutti Duvan Zapata.

Gasperini è una furia dopo la sconfitta: le parole

Al termine della partita persa contro il Frosinone, Gian Piero Gasperini ha analizzato la sconfitta dell’Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport è stato subito durissimo nella sua disamina del match.

“Abbiamo un approccio sbagliato spesse volte. Quando incontriamo squadre tecniche e rapide molto spesso andiamo sotto, poi magari prendiamo il secondo gol in modo evitabile. È una questione di caratteristiche, sui ritmi bassi riusciamo a fare bene, è una cosa ripetuta. Prima bisogna fare un po’ di partite per capire quale sarà il nostro campionato e poi possiamo stabilire gli obiettivi”.

Errori Atalanta? “Parla il campo, poi il resto sono chiacchiere. Poi io traggo le mie conclusioni”.

Gasperini durissimo con l’Atalanta: “Siamo questi”

Il calciomercato estivo ha fatto dell’Atalanta una delle squadre regine delle operazioni, in entrata e in uscita. Ci sono stati molti movimenti e non sono da escluderne degli altri nel giro dell’ultima settimana di mercato.

Interrogato anche sulle ultime mosse di mercato che potrebbe fare l’Atalanta nei giorni finali di agosto, Gasperini ha risposto in maniera molto netta e diretta. Ha mandato anche un messaggio alla società.

“Mancano cinque giorni alla fine del mercato. Siamo questi, dobbiamo tirare fuori il massimo da questi. Poi bisogna vedere quale sarà la valutazione del campo. Basta che poi ognuno cosciente dei propri obiettivi”.