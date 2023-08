“Nel 2024 ve lo strapperemo”: annuncio dall’Arabia, cifre folli

L’Arabia Saudita è la minaccia principale del calciomercato estivo: dopo innumerevoli colpi ora sono pronti a strappare il top player alla big.

Tanti acquisti sono sfumati a causa dell’interessamento dei club dell’Arabia Saudita che hanno fatto razzia e sono riusciti a strappare tanti calciatori dall’interesse delle big del nostro campionato. L’ultimo, in ordine di tempo, è l’acquisto di Gabri Veiga, strappato in pochissimi giorni al Napoli, rovinando anche i piani del club di Aurelio De Laurentiis che ora è costretto a virare su altri obiettivi.

L’Arabia Saudita non intende fermarsi a questa stagione e per la prossima ha già promesso grandi colpi per continuare a crescere. Non solo acquisti di calciatori in là con l’età, ma anche nomi giovanissimi che possono cambiare le sorti del calcio saudita e asiatico.

Calciomercato, minaccia alla Serie A: dall’Arabia Saudita

La Serie A è “sotto minaccia” dai ricchi sceicchi dell’Arabia Saudita. Il calciomercato ha portato già tanti calciatori a scegliere i soldi arabi al posto del calcio europeo e la migrazione potrebbe non essere terminata. L’ultima settimana di calciomercato dell’Europa potrebbe regalare altre sorprese importantissime e sottrarre ulteriore talento al calcio europeo.

Il mercato della Saudi Pro League chiuderà il 7 settembre e i club del Vecchio Continente sono sotto osservazione dei ricchi sauditi.

Inoltre in vista della prossima stagione sono già partite le prime campagne di acquisti, quantomeno nell’immaginario dei club sauditi.

Napoli, occhio all’Arabia Saudita: De Laurentiis già avvisato

Il Napoli è già andato in collisione con l’Arabia Saudita a causa dell’innesto di Gabri Veiga. Il centrocampista spagnolo è stato a un passo dagli azzurri che avrebbero voluto completare il reparto nevralgico della squadra di Rudi Garcia con un colpo d’oro per il presente e per ll fuuro. Ma il tira e molla messo in atto da De Laurentiis nella trattativa con il Celta Vigo è stato un assist perfetto per i ricchi sauditi che hanno scelto di strapparlo al Napoli.

Con un’offerta da oltre 35 milioni al club spagnolo e con un contratto da oltre 12 milioni a stagione, alla fine l’Al Ahli ha acquistato Veiga. E sui social network è scoppiato il caos con innumerevoli sfottò da parte di tanti tifosi sauditi all’indirizzo del Napoli e del presidente De Laurentiis.

Anche oggi pomeriggio uno degli sceicchi sauditi ha “minacciato” il Napoli per la sessione di calciomercato del 2024. “L’anno prossimo verremo da te a prenderci Lobotka” ha commentato l’account Twitter H_Alqtanii, nonché uno dei soci della società saudita che ha prelevato Gabri Veiga.

Lobotka lascia il Napoli l’anno prossimo? Le ultime

Stanislav Lobotka è uno dei pezzi pregiati del Napoli di questa stagione e anche della passata annata, rimasta nella storia per la vittoria dello Scudetto.

Ha un contratto con il Napoli fino al 2027 e gli azzurri non hanno alcuna intenzione di cederlo. Ma se l’Al-Ahli dovesse arrivare con un’offerta da 60 milioni di euro per il classe ’94, qualcosa potrebbe cambiare.