Balotelli fatto fuori dal Sion: ecco dove giocherà, l’annuncio

Mario Balotelli continua a far parlare di sé, ma come al solito non in maniera negativa. Retrocesso nella passata stagione col Sion, in Svizzera, l’attaccante italiano ha ancora un anno di contratto col club d’oltralpe che, però, sarebbe stanco degli atteggiamenti di Super Mario.

In una recente uscita pubblica, a dimostrazione di questo, e senza peli sulla lingua, il direttore sportivo ed il presidente del Sion hanno infatti confermato che Mario Balotelli è oramai ai margini del progetto tecnico del club biancorosso, prossimo anche all’esclusione dalla prima squadra.

Nulla da fare, ennesima opportunità sprecata questa per l’attaccante italiano, che nei prossimi gironi dovrebbe cambiare area per evitare di rimanere una stagione rilegato in tribuna.

Balotelli fatto fuori dal Sion: si allena da solo, le ultime

Neanche col passare degli anni Mario Balotelli è riuscito a mettere la testa apposto, ed anche in una realtà moderata come Sion è arrivato a farsi mettere addirittura fuori rosa. Sono infatti oramai settimane che l’attaccante italiano si allena da solo perché non rientrate nel progetto tecnico della formazione svizzera.

Il club biancorosso, però, è stanco degli atteggiamenti di Balotelli, nonostante nel corso della scorsa estate sia stato fatto tanto per convincerlo a sposare il progetto tecnico degli svizzeri. Ed è forse proprio questo quello che più fa andare su tutte le furie Christian Costantin, presidente del Sion, che in una recente uscita pubblica a cacciato tutta la sua frustrazione nei confronti dell’attaccante italiano.

Stando infatti a quanto riportato da Le Martin, così il numero uno dei biancorossi ha parlato di Balotelli: “Mario non ha ricambiato la fiducia che abbiamo riposto in lui, né tantomeno lo sforzo economico che una realtà come la nostra ha fatto per farlo arrivare in Svizzera. Certi atteggiamenti sono poco professionali, anche perché lui crede che le regole valgano solo per gli altri”.

Sion, Balotelli in uscita: le possibili destinazioni

Dopo le parole del presidente Costantin è chiaro come Mario Balotelli sia in uscita dal Sion. Nei prossimi giorni qualcosa si potrebbe sbloccare, come dichiarato anche dal direttore sportivo del club biancorosso Barthélémy Constatin, che ha svelato quelle che potrebbero essere le possibili destinazioni dell’italiano.

“Mario è in uscita, ed abbiamo avuto contatti con club della Bulgaria, dell’Arabia Saudita e della Turchia. Per avere successo in una di queste trattative c’è bisogno che giocatore, club cedente, acquirente ed agenti siano tutti felici, cosa che al momento non mi parrebbe essere possibile. Vediamo cosa succederà”.

Futuro Balotelli: “E’ tutto fermo”

Al momento, come dichiarato da Barthélémy Constatin, di tutti i club interessati a Balotelli nessuno ha -ancora- sferrato il colpo decisivo per fargli lasciare Sion. La speranza, anche per lo stesso club, è che da qui alle prossime ore qualcosa si possa sbloccare, con l’ipotesi Arabia Saudita che potrebbe risultar essere quella più concreta. Staremo a vedere.