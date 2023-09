Serie A, addio a sorpresa: vola in Turchia a titolo definitivo

Il calciomercato in Serie A si è chiuso settimana scorsa, mentre in Turchia la deadline è fissata per domani. Questo permette ai club turchi di mettere a segno alcuni clamorosi affari last minute, come quello registrato e definito in serata.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio nelle scorse ore sarebbe stato raggiunto un accordo fra il club di Serie A e quello di Super Lig per il trasferimento, totalmente inaspettato, del giocatore proprio nell’affascinante penisola anatolica.

Il tempo stringe, c’è da scambiarsi i documenti per ufficializzare il prima possibile questo colpo che, comunque, non ha alcun motivo logico di saltare.

Calciomercato, colpo dalla Serie A: vola in Turchia

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato in Italia nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure il club di Serie A, proprio poche ore fa, ha definito la cessione di un suo giocatore ad una compagine turca.

Vista la difficoltà nel sostituirlo, come detto, difficilmente qualcuno si sarebbe immaginato un’operazione del genere, eppure i due club in serata si sarebbero anche scambiati i documenti per concludere queste trattativa lampo, che segna l’addio alla Serie A di uno di quei giocatori che in questa stagione si sarebbe potuto ritagliare dello spazio, prendendosi anche la scena da protagonista, giocando, molto spesso, da titolare. Sarà curioso capire nelle prossime settimane cosa abbia portato il ragazzo a prendere questa scelta, ma oramai non si può più tornare indietro, quel che fatto è fatto.

Stando dunque a quanto riportato da fantacalcio.it, e confermato anche dallo stesso club turco tramite una nota sui propri canali ufficiali, in queste ultimissime ore di calciomercato Davide Biraschi ha lasciato il Genoa per trasferirsi al Karagumruk, in Turchia, club allenato da Andrea Pirlo nella passata stagione e nel quale hanno giocato, fra gli altri, Borini e Bertolacci.

Genoa, Biraschi al Karagumruk: i dettagli

Addio in extremis quello di Davide Biraschi al Genoa ed alla Serie A. L’oramai ex difensore del Grifone è infatti ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Karagumruk, compagine turca.

Nessuno si sarebbe aspettato un trasferimento del genere da parte di Biraschi, soprattuto considerato il fatto che il Genoa ora non potrà rimpiazzarlo, ma la volontà del giocatore è stata decisiva ai fini di quest’operazione.

Per l’italiano si tratta di un ritorno al Karagumruk, visto che ha vestito i colori rossoneri per un anno e mezzo, dalla sessione invernale 2022 all’estate 2023, ma questa volta da l’impressione di rimanerci. Biraschi si è infatti trasferito a titolo definitivo in Turchia, firmando un contratto di un anno col club di Istanbul.

Non solo Biraschi: doppio colpo dal Genoa per il Karagumruk

Il Karagumruk non si è limitato a prelevare solo Davide Biraschi dal Genoa in queste ultime ore di calciomercato. Dal Grifone, infatti, il club turco sarebbe riuscito a strappare in prestito secco anche Guven Yalcin, attaccante classe ’99 che l’anno scorso in Serie B ha collezionato ben 25 presente.