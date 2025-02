Barcellona: preso il nuovo Lewandowski, ha solo 16 anni

Il Barcellona guarda al futuro e punta a tornare ad essere una delle grandi squadre del calcio europeo, ora c’è voglia di farlo con i giusti acquisti.

C’è intenzione di fare le cose in maniera diversa dopo qualche anno difficile e per questo motivo che adesso si può pensare di tornare ad investire e credere su giocatori di un certo profilo, giovani e con grande qualità che possano rivelarsi decisivi già per il presente ma anche per il futuro. Attenzione a quello che può accadere con la volontà da parte del club spagnolo di chiudere un acquisto al Barcellona molto giovane.

Dopo diversi anni puntando su Robert Lewandowski, adesso può essere diversa la scelta che andrà a fare il club spagnolo. Perché ci sono delle novità molto importanti che riguardano il possibile colpo che può andare a fare il Barcellona acquistando un talento di soli 16 anni che può rappresentare la storia in vista del futuro.

Calciomercato: colpo da sogno per il Barcellona

Guarda al futuro il Barcellona e continua a lavorare su quella che può essere la strategia in vista dei prossimi anni. Perché in questo momento il club spagnolo ha le idee chiare e ha intenzione di andare a sostituire Robert Lewandowski per i prossimi anni.

Adesso c’è la consapevolezza che il Barcellona possa provare un colpo a sorpresa andando a puntare su Julian Hall, giovanissimo talento che sta brillando in MLS.

Nonostante la giovane età, infatti, dopo una prima parte di stagione nella squadra giovanile a soli 16 anni oggi Julian Hall gioca con la magli della prima squadra del massimo campionato statunitense e ha anche segnato 2 gol. In totale in stagione sono 11 le reti in 42 presenze e ora il Barcellona vuole prendere Julian Hall per l’attacco del futuro come vero erede di Lewandowski.

L’intenzione è quella di provare a convincere il Red Bull New York a lasciarlo partire il prima possibile con 10 milioni di euro per integrarlo inizialmente nel Barcellona B per acquisire esperienza nel calcio spagnolo iniziando nella Seconda Divisione. Il futuro è già scritto e il Barcellona ha scelto Julian Hall come successore di Lewandowski.