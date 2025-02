Il Napoli di Antonio Conte frena per la seconda volta consecutiva in Serie A e riapre la corsa Scudetto: Conte è contro De Laurentiis.

L’allenatore salentino è stato molto chiaro nel post partita di Napoli-Udinese e ha ridimensionato fortemente il progetto stagionale. L’obiettivo del Napoli è tornare semplicemente in Europa dalla porta principale, che fosse anche Conference League: sono state queste le sue dichiarazioni nel pos-partita che hanno scatenato la rabbia di molti tifosi azzurri.

Antonio Conte ha ripetuto a più riprese l’importanza di costruire un progetto serio e che fino a questo momento è stato fatto un miracolo in termini sportivi in vista di preparazione al futuro.

Conte contro De Laurentiis: l’allenatore è insoddisfatto

L’insoddisfazione di Antonio Conte per il progetto Napoli si può toccare con mano. L’allenatore salentino ha accettato gli azzurri ben conscio di tutte le difficoltà che ci sarebbero state e dei problemi da dover affrontare e risolvere nel miglior modo possibile. Fino a questo momento la sua mano è stata palese e fondamentale per riuscire a uscire dalla “mediocrità” della passata stagione, ma non basta ancora.

Conte nelle ultime conferenze ha ribadito che il suo compito a Napoli non è solo quello di allenare la squadra per provare a vincere ma quello di aiutare anche il ds Manna a crescere e la famiglia De Laurentiis e espandersi ancoa di più, se possibile.

Al momento Conte è insoddisfatto da De Laurentiis. Evidetemente non sono stati rispettati tutti gli standard che erano stati promessi e ora i nervi sono molto tesi in casa Napoli.

Conte è una furia: sarà addio a fine stagione?

Le difficoltà di Conte a Napoli sono tante e spesso sembrano enormi. Dalle sue parole traspare sempre una gran fatica nel riuscire a unire tutti i puntini e portare al sogno di tutti i tifosi che è lo Scudetto. Ma Conte è stato sempre molto chiaro: il Napoli dovrà tornare in Europa, possibilmente in Champions League, per poi ripartire con un progetto a lungo termine che potrebbe portare a una vittoria.

E il progetto parte dalla costruzione di un centro sportivo all’avanguardia, cosa che il Napoli attualmente non ha. A Castel Volturno si è ancora anni indietro rispetto alle grandi d’Europa e questo a Conte non piace minimamente. Nella conferenza stampa pre-Udinese ha ribadito l’importanza di costruire una “casa” del Napoli al passo con i tempi per iniziare a costruire seriamente le basi per il futuro.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, dopo lo sfogo di Antonio Conte, De Laurentiis ha ricominciato la ricerca degli ettari di terreno per costruire il nuovo centro sportivo del Napoli.

Nuovo Centro Sportivo Napoli: il piano per trattenere Conte

Il Napoli ha bisogno di un centro sportivo all’avanguardia: è l’unico modo per trattenere Conte per le prossime stagioni. De Laurentiis ha individuato nei terreni in località La Piana per costruirci la nuova casa del Napoli.

Il progetto sarebbe anche già pronto. Costruirebbero palazzine per il convitto dei ragazzi della Primavera, 12 campi di gioco regolamentari, palestre e tutto il necessario per creare una cittadella del calcio e la vera nuova casa del Napoli, in stile Premier League.