Serie A, sogno Tonali: l’agente svela il trasferimento

Uno dei centrocampisti più forti del calcio italiano Sandro Tonali è pronto ad una nuova avventura dopo gli ultimi anni passati al Newcastle.

Coinvolto nel caso calcioscommesse il calciatore ex Milan ha praticamente avuto un anno dove è stato fermo e oggi si sta riprendendo tutto quello che ha perso con grande determinazione e fame come ha sempre fatto. Perché il centrocampista italiano in questo momento deve fare i conti con quello che è il grande interesse che c’è su di lui dopo un inizio di stagione da urlo.

Tante squadre hanno messo gli occhi su Tonali che anche in Serie A è stato accostato per un nuovo trasferimento e adesso ci sono delle notizie molto importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro se consideriamo che sul giocatore si sono fatte vive società davvero di assoluto livello.

Calciomercato Serie A: Tonali pronto a cambiare squadra

Non è la prima volta che si parla del possibile trasferimento di Sandro Tonali in una nuova squadra e anche in Serie A il centrocampista italiano è un profilo che fa impazzire lo stesso Milan, ma anche altri grandi club come Juventus e Inter. Adesso però arriva la svolta con le dichiarazioni del suo agente che chiarisce tutto.

Nonostante le tante voci riguardo un possibile ritorno in Serie A di Sandro Tonali adesso sembra sempre più lontano dal calcio italiano il futuro del noto centrocampista della Nazionale di Luciano Spalletti. Perché a parlare è stato direttamente il suo noto agente Giuseppe Riso che ha chiarito quella che sembra essere la volontà del suo assistito.

Pare che Tonali sia legato fortemente al Newcastle e anche l’alta valutazione del cartellino e il suo stipendio gli impedirebbero ad oggi di tornare in Italia. La volontà è quella di continuare la carriera all’estero e bisognerà capire come andranno le cose in vista dei prossimi mesi.

Perché in estate un altro tra i big club di Premier League e non solo può decidere di fare un grosso investimento su Sandro Tonali che sta diventando sempre di più un centrocampista totale e mondiale. Per lui ci sarebbe un maxi ingaggio che chiuderebbe definitivamente le porte almeno per i prossimi anni per un ritorno in Italia.