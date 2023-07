“Basta così”, bocciato da Pioli: va via, a giorni l’annuncio

Il Milan è al centro di numerose mosse di calciomercato che possono cambiare notevolmente il volto alla squadra di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno deciso di mettere in piedi una campagna trasferimenti massiccia e ricca di colpi a sorpresa sia in entrata che in uscita. Al momento sono arrivati ben sette calciatori nuovi ed è stato ceduto solo Sandro Tonali per cifre importantissime. I prossimi giorni saranno determinanti per migliorare la rosa di Pioli e completarla anche nei reparti in cui ci sono ancora delle defezioni.

Ora sono in procinto di essere messe in piedi altre cessioni importanti per continuare a far cassa e tenere saldi i conti a bilancio.

Calciomercato Milan, nuovo addio inaspettato

Il Milan vuole tornare a vincere trofei dopo una stagione estremamente complicata. I rossoneri si sono dovuti accontentare di un quarto posto arrivato solo grazie alla penalizzazione subita dalla Juventus che ha perso punti in classifica e ha permesso al “Diavolo” di tornare in Champions League.

L’assist della Juventus, però, è stato importantissimo per poter mettere in piedi un calciomercato molto importante e che sta migliorando la squadra. Per Pioli, però, ci sono ancora molte cose da sistemare e presto potrebbero esserci altre novità.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta per decidere un’altra cessione molto importante ma anche inaspettata a questo punto della sessione estiva.

Milan, Pioli non si fida più di De Ketelaere

Il Milan sta decidendo il futuro di Charles De Ketelaere. Il talento belga ha avuto un impatto molto negativo sulla Serie A e con la maglia rossonera. Non è mai riuscito a convincere Pioli né a giustificare i 35 milioni investiti per lui esattamente un anno fa. Ha vissuto un’annata molto complessa e ora si sta cercando la soluzione giusta.

L’addio di De Ketelaere al Milan si decide nei prossimi giorni. Stefano Pioli sembra non fidarsi più del trequartista belga ed è pronto a lasciarlo partire. L’innesto di Pulisic e Luka Romero sulla trequarti fanno pensare ad un ritorno al 4-2-3-1 e anche ad uno spazio sempre più ridotto per l’ex Club Brugge.

Secondo quanto riferisce AD Sportwereld, il PSV Eindhoven vuole prendere De Ketelaere nei prossimi giorni. Il club olandese è sempre molto attento allo sviluppo dei giovani in giro per l’Europa e vorrebbe approfittare del momento negativo del belga per rivitalizzarlo.

De Ketelaere bocciato da Pioli: si attende l’offerta

Il Milan e Stefano Pioli hanno bocciato Charles De Ketelaere. Ora il belga sembra prossimo alla cessione ma i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, per liberarsi anche dal suo ingaggio pesante.

Al momento il PSV Eindhoven lo chiede solo in prestito e potrebbe inserire un diritto di riscatto per provare a convincere il Milan. Giorni di riflessione prima della scelta definitiva.