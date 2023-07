Scontro totale con il presidente: rottura definitiva

In Serie A ci sono ancora molte questioni irrisolte per gli allenatori che possono cambiare dopo lo scontro con il presidente e la dirgenza.

Il campionato italiano non è ancora iniziato ma già ci sono tante cose da risolvere per molte societa. Molti club hanno deciso di cambiare allenatore prima dell’inizio della stagione per avviare un nuovo corso e avere a disposizione nuove idee e nuovi modi di lavorare che possono migliorare la squadra. Altri, invece, hanno trovato i giusti compromessi con le dirigenze per restare e scrivere nuove pagine di storia.

Ma non sempre le strette di mano di inizio stagione si trasformano in promesse mantenute e ora si rischia di cambiare radicalmente a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Serie A: scontro presidente – allenatore

La Serie A sta per iniziare e tutte le big hanno grandi obiettivi per la prossima stagione. I club italiani si sono messi alla ricerca delle soluzioni giuste per poter creare una rosa di alto livello e competere per vincere trofei. Sia in Italia che in Europa sarà importante tornare grandi per l’intero calcio italiano che già nella passata stagione è stato in grado di portare lustro al nostro calcio.

Ma non tutto è tranquillo come sembra in Serie A. Ci sono storie tese – e spesso tenute “nascoste” – tra presidente e allenatore che possono portare allo scontro totale.

Secondo le ultime notizie, in Serie A c’è un caso molto particolare venuto fuori in queste ore che può stravolgere il calcio italiano.

Lazio, scontro tra Sarri e Lotito: il motivo

In casa Lazio si sta vivendo uno scontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il tecnico toscano è riuscito nell’impresa di riportare il club biancoceleste in Champions League pur con forze ridotte rispetto alle altre big del calcio italiano e ora si aspetta miglioramenti importanti.

La prima mossa di Lotito in questa nuova stagione è stata la cessione di Sergej Milinkovic-Savic, non ancora sostituito a dovere. Inoltre ci sono i rinnovi di Luis Alberto e Zaccagni non ancora firmati che fanno tremare tecnico e tifosi e anche sulle idee di calciomercato ci sono difficoltà di unione d’intenti.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Lotito e Sarri non si parlano da tempo e il presidente è anche infastidito dalle richieste di mercato del tecnico. Dall’altra parte, il mister vorrebbe una squadra competitiva e pronta.

Addio Sarri alla Lazio: si riapre la pista araba?

Secondo Il Messaggero, Sarri ha chiesto un confronto a Lotito durante il ritiro di Auronzo di Cadore ma il presidente non si è presentato e ha preferito volare a Cortina d’Ampezzo per qualche giorno di vacanza.

La situazione ha fatto imbestialire il tecnico toscano che solo qualche settimana fa aveva dichiarato di essere felice alla Lazio. E aveva anche ribadito di aver rifiutato delle offerte dall’Arabia Saudita. Ma non è da escludere che nei prossimi giorni potrebbe smuoversi qualcosa in tal senso, se dovesse riprensentarsi l’occasione e se il mercato della Lazio dovesse continuare ad essere deludente.