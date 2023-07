Bomber con lo scambio: la Roma mette la freccia

La Roma accelera per un grande attaccante: pronta un’offerta con scambio per superare la concorrenza delle altre big italiane.

Bomber cercasi in casa Roma. Da settimane ormai Tiago Pinto sta facendo la cernita tra alcuni dei più importanti attaccanti in giro per l’Europa. Non potendo arrivare, per ovvi motivi, ai top come Haaland oppure Osimhen, il direttore sportivo sta cercando di capire su chi puntare tutte le proprie fiches.

Tra Scamacca e Morata, spunta il nome di un giovane futuro top player. Un attaccante che piace molto anche alle altre big italiane, ma che la Roma potrebbe portare a casa grazie a un asso nella manica.

Sono tante le big italiane alla ricerca di un attaccante. Su tutte le tre ‘strisciate’. La Juventus, dopo aver confermato Milik, sta cercando di capire cosa fare di Vlahovic. Il serbo non è incedibile, e in caso di maxi offerta potrebbe essere ‘sacrificato’. In quel caso, ad Allegri servirà un nuovo attaccante per non rischiare di dover fare la stagione con un solo vero centravanti in rosa.

L’Inter continua a sperare in Lukaku, ma dopo la partenza di Dzeko, nonostante l’arrivo di Thuram, vuole un altro attaccante importante per completare il reparto a disposizione di Inzaghi. Il Milan ha pensionato Ibrahimovic e sta cercando di liberarsi di Origi per far spazio a un attaccante di peso in grado di alternarsi con Giroud.

Inevitabile che tutte le nostre squadre possano quindi mettere nel mirino gli stessi giocatori, dando vita a dei veri scontri sul mercato senza esclusione di colpi. Rispetto alle rivali, però, la squadra giallorossa sa di poter contare su un grande asso nella manica, soprattutto se decidesse di affondare per un bomber che quest’anno ha già incrociato la Roma in Europa.

Roma, il nuovo bomber sarà lui: Tiago Pinto prepara uno scambio importante

Il prescelto, o almeno il nome numero uno sul taccuino del ds portoghese, sembrerebbe essere Noah Okafor. Il centravanti svizzero, classe 2000, è da tempo nel mirino del Milan e anche della Juventus. Un calciatore giovane ma già di grande esperienza, da 34 gol e 23 assist in 110 presenze con la maglia del Red Bull Salisburgo.

Un attaccante mobile, con buon fisico e ottimi mezzi tecnici, in grado all’occorrenza di spostarsi anche a destra e a sinistra per giocare come ala. Valutato dalla squadra austriaca non meno di 30 milioni, è stato a lungo in cima alla lista degli acquisti per il Milan, prima dell’allontanamento di Massara e Maldini. Adesso potrebbe però essere proprio la Roma a superare tutti e a portarlo a casa.

Pinto sta infatti studiando l’offerta giusta. Per abbassare la spesa, è disposto a inserire nell’affare una contropartita tecnica di alto livello. E il nome giusto potrebbe essere quello di Ola Solbakken, ala destra norvegese arrivata in Italia lo scorso gennaio, senza riuscire a fare la differenza fino in fondo. Sarà lui la carta vincente per riuscire a convincere il Salisburgo?