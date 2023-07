Calciomercato, Donnarumma ha deciso: ecco dove giocherà nel 2024

Sono ore decisive quelle legate al futuro di Gigio Donnarumma, finito escluso dal progetto di Luis Enrique.

Sin dai primi giorni del tecnico spagnolo nella capitale francese, si sono mossi i primi passi per il domani del club transalpino che, con le sue idee ben chiare, porterà avanti quello che è il suo progetto.

Chiaro è che dovrà ovviamente essere in accordo con il presidente Al-Khelaifi e chi amministra il mercato nell’area dirigenziale. Tra i primi rumors, dopo il suo arrivo, subito quelle legate a Unai Simon come nuovo portiere titolare del PSG. La porta di Donnarumma, stando alle volontà di Luis Enrique, sembra chiusa per il ruolo da titolare. Lo stesso Gigio, tornato dalle vacanze, è chiamato ad una decisione che sarebbe stata presa come riportato nel corso di questa giornata.

Calciomercato, futuro Donnarumma: decisione presa, la notizia

Sono continue le notizie riguardanti il domani di Gigio Donnrumma, ex portiere del Milan che non se la sta passando benissimo a Parigi, malgrado un biennio fatto comunque di titoli, considerando la doppia vittoria della Ligue 1, oltre alla Supercoppa in Francia nella stagione conclusasi ormai da un anno.

Al centro delle notizie, in ogni caso, c’è in ballo il futuro di Donnarumma, che non è più certo al PSG. Il club transalpino, con il nuovo progetto appena cominciato con Luis Enrique, potrebbe prendere la decisione di andare verso un nuovo portiere tra i pali, per volontà dello stesso tecnico spagnolo.

Secondo quanto informato dai media, però, Donnarumma avrebbe già avvisato il PSG di voler restare. E lo stesso club parigino, in egual modo, avrebbe fatto sapere a Luis Enrique che Donnarumma resta un punto fermo del PSG.

Mercato PSG, futuro Donnarumma: le ultime

Sono i colleghi di Calciomercatonews.com a riportare le ultime notizie che riguardano Gigio Donnarumma e il suo domani al PSG. Per ora la situazione vede il club convinto di proseguire con il portiere italiano che, al momento, resta appunto un elemento importante della rosa del club.

Certo, salvo clamorosi colpi di scena con un’importante proposta economica e spropositata, perché non è da dimenticare la possibilità di piazzare una plusvalenza record per il PSG su Donnarumma, dopo averlo prelevato a costo zero dal Milan, ormai due estati fa.

Donnarumma in Serie A solo col prestito: le ipotesi

Qualora in ogni caso, Gigio Donnarumma dovesse lasciare il PSG, in Serie A arriverebbe solo con l’opzione di prestito. Nessun club italiano ad oggi potrebbe permettersi un’operazione di tale portata, per avere Donnarumma tra i pali. Ma la Juventus ad esempio – primo club tra tutti ad interessarsi a Gigio – potrebbe convincere giocatore e club attraverso un prestito con opzione di riscatto.