Bonucci con un nuova maglia in Serie A: affare gratis

Il difensore azzurro, protagonista di tante battaglie con la maglia della Juve, potrebbe dire addio al club bianconero con un anno di anticipo

500 e passa partite. Tutte tentando di limitare al massimo gli avanti avversari, tutte disputate col coltello fra i denti, seppur con alcuni inevitabili alti e bassi soprattutto in questa stagione, quella del fisiologico declino. Col senso di appartenenza verso una maglia indossata con affetto e rispetto, anche se non sempre col gradimento incondizionato dei suoi tifosi.

Questa è la storia di Leonardo Bonucci e del suo matrimonio con la Juve, consumatosi nell’arco di due differenti momenti. Il primo, nella parentesi 2010-2017, portò alla vittoria di sei scudetti, prima del burrascoso passaggio al Milan, in quella stagione che inevitabilmente ha un po’ inquinato il rapporto di Bonucci con parte della piazza bianconera.

Tornato nel 2018-19, ma inizialmente senza i gradi di Capitano, Bonucci è riuscito a vincere altri due campionati, iniziando a battere record su record in termini di longevità con la maglia bianconera. Fino ad arrivare all’ambìto traguardo delle 500 gare in tutte le competizioni con la casacca della Vecchia Signora: una cifra raggiunta in occasione della gara di ritorno in Europa League contro il Siviglia. Il difensore ha chiuso la scorsa stagione disputando 26 gare di campionato e toccando infine quota 502 gettoni. Un traguardo raggiunto nella storia bianconera solamente da Del Piero, Buffon, Chiellini, Scirea e Furino.

Bonucci addio, le possibili destinazioni del veterano bianconero

Dopo tutto questo, dopo gran parte della sua iper vincente carriera calcistica spesa al servizio del club piemontese, Bonucci potrebbe dire addio. Con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, prevista per giugno 2024. La Juve ha la necessità di ringiovanire la rosa, diminuendo contestualmente il monte ingaggi. Il difensore centrale, giova ricordarlo, guadagna ancora qualcosa come 6,5 milioni di euro netti l’anno. Troppi per l’attuale situazione delle finanze bianconere.

Ecco che allora, magari di comune accordo con convenienza da ambo le parti, che calciatore e società potrebbero optare per una risoluzione consensuale dell’accordo. Secondo un sondaggio condotto su Twitter da Calciomercato.it, il difensore potrebbe ancora fare ancora le fortune di alcuni club della massima serie. Soprattutto di quelli che non pretendono che il 36nne calciatore possa fare il titolar ad alti livelli in una squadra di vertice.

Monza e Genoa potrebbero essere delle mete giuste, e forse anche gradite al diretto interessato, per quello che riguarda l’immediato futuro. Bonucci riflette: stavolta l’addio non si trasformerà sicuramente in un “arrivederci”, almeno per ciò che concerne la carriera di calciatore. Poi, una volta arrivato l’annunciato ritiro al termine della prossima stagione, chissà che il difensore non possa rientrare nei quadri dirigenziali bianconeri. Staremo a vedere!