Caos Milan: Pioli rompe il silenzio

E’ il momento di iniziare una nuova stagione per il Milan di Stefano Pioli che dovrà affrontare i tanti cambiamenti che ci sono stati e ci saranno ancora.

In vista del prossimo anno cambieranno delle cose in casa Milan con la società che sta lavorando per rivoluzionare tutto in vista del futuro, c’è la voglia di tornare a vincere come i vecchi tempi.

Dopo uno scudetto vinto c’è stato un anno quasi del tutto deludente per il club rossonero che ora dovrà trovare la migliore soluzione per provare a ribaltare la situazione che si è venuta a creare.

Milan: Pioli guida la rivoluzione

La società americana ha deciso di puntare tutto sul proprio allenatore. Perché il Milan ha licenziato Maldini e Massara dalla dirigenza e detto addio anche a diversi e importanti giocatori che erano considerati dei leader nello spogliatoio. In arrivo nuovi dirigenti e calciatori che dovranno lavorare con chi resterà. Sicuramente ci sarà sempre Pioli in panchina, con il club che punta molto su di lui per il lavoro di crescita che ha svolto in questi anni.

Pesto ci saranno delle novità riguardo quello che potrebbe accadere da un momento all’altro al Milan, perché la società sta lavorando senza sosta sul calciomercato per migliorare la rosa che sarà affidata all’allenatore. Pioli dovrà iniziare già nei prossimi giorni a tornare a lavorare con i propri giocatori che stanno terminando le vacanze per riprendere poi il nuovo anno. La situazione è questa: il Milan vuole riscattarsi da quanto accaduto quest’anno, dove il mese di gennaio ha compromesso il cammino in campionato e ha portato all’eliminazione della Coppa Italia.

Solo la Champions League ha avuto un cammino positivo per il Milan, ma Pioli e i giocatori sono usciti in malo modo in semifinale contro l’Inter, che ha battuto per 3-0 in totale i rossoneri, così come anche la batosta nella Supercoppa persa sempre a gennaio contro i nerazzurri nell’ennesimo Derby perso di quest’anno. L’allenatore è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle.

Raduno Milan: Pioli in conferenza rompe il silenzio

La stagione del Milan ripartirà lunedì 10 luglio, quando la squadra di radunerà al centro sportivo di Milanello per cominciare la nuova stagione 2023-2024. Il Milan di Pioli ripartirà dalla conferenza stampa dell’allenatore alle ore 14:30, per parlare e rompere il silenzio dopo il caso accaduto con i tanti addii tra dirigenza e calciatori. I tifosi non vedono l’ora.

Milan: i tifosi si affidano a Pioli

I tifosi del Milan si aspettano segnali dalle parole di Pioli che arriveranno in conferenza nei prossimi giorni. C’è l’intenzione da parte dell’allenatore di darà un senso di positività all’intero ambiente in vista del prossimo anno.