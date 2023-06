Brindisi e posa seducente: lady Rugani fa impazzire i fan

Michela Persico in serata di gala si diverte, brinda in gruppo e come sempre con il suo fascino sconvolge il popolo del web

I protagonisti del mondo del calcio trovano il modo di lasciare il segno anche nel periodo estivo, quello di pausa da campionati e coppe. Non solamente per gli inevitabili rumours di calciomercato che tengono viva l’attenzione degli appassionati, ma anche per le loro vicende condivise a mezzo social con gli ammiratori. E che spesso e volentieri vedono in prima linea le loro splendide compagne, le cosiddette wags. Ormai da anni, tra le preferite del web c’è per esempio Michela Persico.

La bella lombarda, 32 anni, è la compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus. E raccoglie naturalmente applausi a scena aperta per bellezza non comune e fascino a dir poco incontenibile. In questo periodo, Michela si sta letteralmente scatenando con scatti che hanno alzato a dismisura le temperature sui social.

Sempre in forma smagliante, Michela ha già disseminato il suo profilo Instagram di visioni micidiali in costume, con le sue curve ormai diventate iconiche che non possono mai passare inosservate. Spettacolo imperdibile, quello che ci ha regalato in questi giorni da Forte dei Marmi, come sempre la meta iniziale delle vacanze in casa Rugani. Ma anche lontano dalla spiaggia, Michela non si smentisce di certo, anzi.

Michela Persico, l’abito in jeans non contiene proprio niente: triplo dettaglio rovente

Weekend dedicato, per lei, a un evento mondano, in compagnia di amici e colleghi del mondo dello spettacolo e dello sport. Tutti presenti a Villanova di Castenaso, frazione di Bologna, per la Padel Cup patrocinata da una importante azienda del settore energetico. Michela è tra le ospiti di lusso e ovviamente si mette in evidenza da par suo.

Serata di gala con tanti brindisi e con una eleganza irresistibile e super sexy. L’abito di jeans basta e avanza per scatenare il finimondo tra i numerosissimi followers (oltre un milione e 800 mila per Michela). Scollatura in risalto, gonna corta con gambe in risalto e visione nei meandri della gonna, super provocante. Ce n’è abbastanza per perdere la testa e per la consueta valanga di like e commenti entusiasti. Il copione si ripete sempre uguale, ma nessuno si annoia, di fronte a una bellezza e una sensualità del genere. Un vero capolavoro.