Juve, operazione stellare: 50 milioni di euro subito!

Operazione stellare che potrebbe mandare in porto la Juventus: 50 milioni arriverebbero subito nelle casse del club bianconero

La Juventus è alle prese con diverse voci di mercato che addirittura vedrebbero l’addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano potrebbe accettare un’offerta faraonica in Arabia Saudita, che vuole saccheggiare il calcio europeo con giocatori e allenatori per far crescere il campionato.

Una situazione molto particolare, che però potrebbe liberare i club della Serie A da diverse situazioni scomode. Come proprio il contratto da 9 milioni a stagione che tiene Allegri legato alla Juve. Per quanto riguarda i giocatori, in tanti potrebbero andar via: i bianconeri sono un cantiere aperto e devono incassare qualcosa dal mercato per piazzare qualche colpo e tentare di nuovo l’assalto alla Champions.

Si è parlato tanto della cessione di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic, che con Allegri non riescono a esprimersi ad alti livelli. E tra l’altro sono tra i pochi giocatori ad avere mercato dopo un’annata deludente. E poi c’è Gleison Bremer, arrivato l’anno scorso dal Torino e diventato subito un punto fermo della difesa. Su di lui c’è il forte interesse di un club di Premier League che lo vorrebbe per rinforzare la rosa e sarebbe pronta un’offerta faraonica per convincere la Juventus a privarsene.

Juventus, il Tottenham vuole Bremer: fissato il prezzo

Le ultime indiscrezioni di mercato portano a un Tottenham molto interessato a Gleison Bremer, nonostante una stagione difficile per lui e per tutta la Juventus. Per acquistare il difensore brasiliano serviranno almeno 50 milioni di euro. Una cifra molto alta, certo, ma è poco più di quanto il club bianconero abbia speso l’anno scorso per prelevarlo dal Torino.

Nell’ultima stagione, il difensore brasiliano ha collezionato 43 presenze segnando 5 gol e siglando anche un assist. Numeri che dimostrano la sua bravura nel gioco aereo che ha portato dei benefici alla Juve in questa stagione. Se davvero si concretizzasse l’addio di Bremer, la Juventus starebbe già valutando due nomi per sostituirlo. Entrambi provengono dalla Liga e sono Mario Hermoso dell’Atletico Madrid e Pau Torres del Villarreal. Due ottimi giocatori che si sono messi in mostra negli ultimi anni.

La priorità della Juve è lavorare sulle uscite: Bremer al Tottenham sarebbe una figura centrale e sarebbe anche il secondo big della Serie A a lasciare per la Premier League. Il primo è stato Sandro Tonali, con il Milan che incassa 80 milioni di euro dalla sua cessione. Cifre che fanno dell’Inghilterra un campionato di prima fascia, a differenza di quello italiano.