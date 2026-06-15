Calafiori Ultras della Roma: Il Video di ‘Campo Testaccio’ Infiamma i Tifosi – Vacanza a Fregene con l’Artista Romantico

Estate sul litorale romano, luci basse e telefoni alzati: a Fregene, Riccardo Calafiori sorride, canta e si lascia andare. Un video vola sui social. Il coro di “Campo Testaccio” torna dalle onde del mare alle curve: memoria, pelle d’oca e discussioni accese. Roma resta casa, anche quando giochi a Londra.

A Fregene l’aria sa di sale e di confidenze. Qui, lontano dai riflettori delle coppe, Riccardo Calafiori si prende una pausa. Il difensore dell’Arsenal appare sereno, in compagnia dell’artista Romantico. La scena è semplice. Niente palchi. Niente formalità. Qualche amico, un locale, musica che scivola via leggera. Poi spunta un telefono. Parte una canzone.

Prima di arrivarci, un passo indietro. Calafiori è romano, cresciuto a Trigoria. Esordio giovanissimo, un infortunio pesante, la risalita. Basilea nel 2022, poi Bologna nel 2023. Nell’estate 2024 il salto in Premier. L’Arsenal lo prende per costruire dal basso. Piede educato, testa alta, personalità. Il resto lo fa il carattere: discreto fuori, essenziale in campo.

Eccolo il punto. In una clip circolata sui social, Calafiori intona “Campo Testaccio”. Lo storico coro della Curva Sud. Voce piena, mani che battono il tempo, amici che seguono. Il video accende i commenti. I tifosi della Roma si infiammano. “Uno di noi”, scrivono. Qualcuno lo chiama “ultras”. Altri, più freddi, invitano alla misura: “Professionista è professionista”. È il bello e il difficile di essere cresciuti dentro un club che è identità, quartiere, famiglia.

Il coro che attraversa le generazioni

“Campo Testaccio” non è un motivetto. È una memoria collettiva. Parla del primo stadio giallorosso, attivo tra il 1929 e il 1940. Un luogo-simbolo. Polvere, legno, bandiere. Quel nome è diventato un ritornello di appartenenza. Lo senti e capisci subito da che parte batte il cuore. È normale che un ragazzo di Roma, cresciuto nel settore giovanile, lo porti dentro. Non ci sono dati che confermino un “gesto studiato” o una “mossa mediatica”: al momento si parla di una serata in vacanza a Fregene, nulla più. Nessun comunicato ufficiale dell’Arsenal. Nessun provvedimento noto. Solo una clip e tante reazioni.

Tra appartenenza e professionismo

Qui sta l’equilibrio. Da una parte il tifo, la Roma come origine. Dall’altra il lavoro quotidiano a Londra, con la maglia dei Gunners. Calafiori finora ha mostrato serietà in campo. È un dato osservabile: chi lo segue lo apprezza per letture difensive, progressioni palla al piede, attenzione tattica. Cantare un coro della propria città, in un contesto privato, non cancella nulla. Anzi rivela un tratto umano che il calcio spesso nasconde: si può essere professionisti e restare legati alla propria storia.

E l’artista Romantico? Il soprannome gira da tempo nell’ambiente romano. Presenze tra litorale e città, estetica pop, serate che uniscono musica e scrittura. Non c’è, al momento, una scheda ufficiale o un progetto documentato che leghi formalmente Calafiori e Romantico oltre questa uscita. Dettagli non confermati restano tali. Ma l’incrocio tra un calciatore globale e una voce creativa di casa racconta bene il clima: Roma è un magnete.

Sul bagnasciuga, le note si mischiano all’odore dei pini. Un coro antico rimbalza tra le cabine. Ti viene da chiederti: cosa rende “casa” un luogo, se non il suono con cui lo nomini? Forse la risposta è tutta lì, in una sera d’estate a Fregene, quando il calcio smette di essere mestiere e torna ad essere, per un attimo, solo cuore.