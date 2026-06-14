Yaya Touré: Da Centrocampista del Manchester City a Allenatore dello Slovan Bratislava, la Sua Prima Esperienza da Tecnico è Ufficiale

Un campione che ha reinventato il centro del campo ora si siede in panchina. Il viaggio di Yaya Touré, dalle corse a testa alta nell’Etihad alla lavagna tattica, prende forma dove non te l’aspetti: a Bratislava. È una svolta che profuma di prime volte e di sfide sincere, quelle che ti rimettono alla prova come fosse il debutto.

Se chiudi gli occhi rivedi il suo passo lungo. Il corpo che prende ritmo. La palla che sembra alleggerirsi. Con il Manchester City, Yaya Touré ha trasformato il ruolo. Non solo muscoli e falcate. Ma tempi di gioco, letture, gol pesanti. Nella stagione 2013-14 ha segnato 20 reti in Premier League. Un numero che racconta meglio di mille analisi. Prima ancora c’è il Barcellona del Triplete 2009. C’è la Coppa d’Africa vinta con la Costa d’Avorio nel 2015, da capitano. Curriculum in tasca, carisma naturale. E una calma che, in campo, faceva pensare sempre al minuto successivo.

Negli ultimi anni ha scelto di studiare. Ha smontato il calcio, pezzo per pezzo, da bordo campo. Ha osservato i dettagli, quelli che da giocatore magari scorrono via. Ha lavorato con i giovani e ha affiancato Roberto Mancini, imparando che un’idea, senza metodo, resta un disegno sull’aria.

A metà di questo percorso arriva il punto: è ufficiale la sua prima panchina da allenatore. Yaya Touré guiderà lo Slovan Bratislava. È un salto netto. Un club storico, il più titolato di Slovacchia, abituato a vincere in patria e a misurarsi in Europa tra preliminari e serate che ti spremono le energie. Una piazza che sa pesare la sostanza più dei proclami. Perfetta, in fondo, per chi ha fatto del controllo emotivo una cifra stilistica.

Chi è Yaya Touré, oltre il mito City

Ci sono i trofei. Tre titoli di Premier League con il City. Le coppe nazionali d’Inghilterra, con gol decisivi nelle finali. La Champions League del 2009 con il Barça. E c’è la leadership che non alza la voce. Yaya è stato un centrocampista totale: pulito nel primo controllo, verticale nel passaggio, feroce quando vedeva spazio tra le linee. Questo repertorio, oggi, diventa una grammatica da trasmettere. Non è teoria. È pratica vissuta: pressioni da gestire, viaggi europei, cicli da aprire e chiudere senza perdere lo spogliatoio.

Cosa porta allo Slovan Bratislava

Porta una visione semplice e ambiziosa. Campo corto, transizioni pulite, qualità tecnica al servizio del ritmo. Punta su giocatori che reggono il pallone e la responsabilità. Chiede coraggio nell’uscita dal basso, ma non fissa dogmi. Lo Slovan ha bisogno di questo: un’identità riconoscibile e, insieme, elastica, capace di adattarsi all’Europa che cambia avversario e intensità in una settimana. La mano di chi ha lavorato con Mancini si vede nella cura dei particolari: palla inattiva, distanze tra i reparti, gestione dei momenti sporchi della partita.

E poi c’è la parte emotiva. In uno spogliatoio, la voce di un ex campione può riempire i silenzi giusti. Non basta per vincere, ma apre una porta. I ragazzi ascoltano chi ha vissuto Wembley, il Camp Nou, l’Etihad. Ascoltano chi ha sbagliato e ricominciato. Con lo Slovan, Yaya si gioca anche questo: trasformare il rispetto in progetto, la memoria in futuro.

Non promette rivoluzioni. Promette lavoro. E quel tocco di ambizione che serve per uscire dal recinto dei confini nazionali. Funzionerà? Il campo lo dirà presto. Intanto, l’immagine resta potente: una lavagna nera, il gesso tra le dita, e la stessa calma con cui, una volta, prendeva palla a centrocampo e vedeva già la porta.