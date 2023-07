Calcio in lutto, tragico incidente: è morto il presidente del club inglese

Calcio sotto shock e in lutto per quanto accaduto, incidente d’auto per lo storico club inglese.

Un tragico incidente che vede protagonista il presidente di un club inglese che aveva ottenuto, sotto la sua presidenza, importantissimi risultati.

Amatissimo dai tifosi del suo club che, nell’ultima gara del campionato, gli avevano riservato una standing ovation. Quel momento, indelebile nel cuore della famiglia dell’uomo scomparso, lo sarà ancora di più dopo il tragico evento che ha riguardato lo stesso patron del club inglese, morto a causa di un incidente.

Tragico incidente, calcio in lutto: è morto il presidente di un club inglese

È morto, il calcio mondiale e soprattutto quello inglese è sotto shock per quanto accaduto al patron di uno storico club britannico.

Aveva settant’anni il presidente della squadra inglese che aveva ottenuto un piazzamento importante e, sotto la sua gestione, aveva voglia di raggiungere traguardi importanti. Traguardi stessi che nella prossima stagione, il club britannico, vorrà provare ad ottenere per onorare la sua memoria.

È morto John Berylson, presidente del Millwall, a causa di un incidente d’auto. Il calcio inglese è sotto shock dopo il comunicato pubblicato dal club che ha rivelato il decesso del patron della società.

Millwall, è morto il presidente John Berylson: la dinamica dell’incidente

Non è stata svelata dal Millwall, attraverso il comunicato ufficiale sul decesso del proprio presidente, la dinamica dell’incidente.

Il proprietario del Millwall è scomparso, a seguito di un tragico incidente d’auto e a lanciare la notizia è stato lo stesso club di Londra che si trova attualmente in Championship e sogna l’approdo in Premier League. Quello che segue, è quanto riportato dal sito ufficiale del club: “Lo scriviamo con il cuore spezzato, il nostro amato presidente John Berylson, è morto. Ha perso la vita in un incidente d’auto. Tutto il nostro amore e sostegno alla sua bellissima famiglia. Era un grande uomo, ti ameremo per sempre, boss”.

Le toccanti parole sul presidente del Millwall: giocatori in lacrime nei video

Sono stati intervistati, sui canali ufficiali del club, il manager e i giocatori, col capitano che con fatica ha provato a trattenere le lacrime. Le parole nella lettera del Millwall sono toccanti e sono quelle che seguono: “Da quando sei arrivato al Millwall nel 2006 hai subito dato il tuo contributo, con la tua visione futuristica del calcio. Noi cercheremo di farti onore, sognando quanto facevi tu. Mancherai a tutti. Riposa in pace e lasciati ringraziare. Eri amato e adorato”.