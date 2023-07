Dall’Arabia Saudita fanno piazza pulita in Serie A: ora il club trema, la notizia

Dall’Arabia Saudita non si fermeranno agli acquisti già piazzati, il calciomercato è solo appena cominciato.

Il club sauditi non frenano le proprie intenzioni e, ancora dalla Serie A, tentano il colpo. Non guardano solo lui, c’è volontà di andare verso diversi calciatori che brillano in Italia, tant’è che un club pare aver messo nel mirino ben tre talenti della singola squadra.

C’è una notizia che riguarda uno degli elementi principali del team di Serie A, col tecnico italiano che rischia di dover rinunciare ad uno dei migliori interpreti del suo undici titolare, in un calciomercato che vede cifre faraoniche.

Calciomercato, altro addio dalla Serie A: dall’Arabia fanno sul serio

Fanno sul serio dall’Arabia Saudita, un club in particolare è stato praticamente messo nel mirino di una delle società ricchissime del campionato della Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato da uno dei principali quotidiani italiani, il giocatore avrebbe già scelto, occhio a quelle che sono le cifre spropositate che verranno messe sul banco per il grande trasferimento in Arabia Saudita.

Il calcio adesso sta crescendo anche oltreoceano tant’è che la sola presenza di Cristiano Ronaldo, sembrava non bastare all’inizio, ma adesso l’appeal è enorme sia per le cifre economiche che propongono i club, sia per il livello che rischia di raggiungere negli anni, il campionato saudita. E dall’Arabia Saudita, gli occhi, sono tutti sulla Fiorentina: dopo Cabral e Ikoné, al centro delle trattative, ci è finito pure Nico Gonzalez. Il talento argentino è uno degli obiettivi di calciomercato in Arabia Saudita.

Mercato Fiorentina, la decisione di Nico Gonzalez sull’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da La Nazione, l’interesse per Nico Gonzalez sarebbe concreto. I team sauditi, quelli più ricchi e con i quali tratta in prima persona il Primo Ministro del paese arabo, hanno messo nel mirino il talento argentino che potrebbe così lasciare la Fiorentina e la Serie A.

La verità, però, è che Nico Gonzalez ha voglia di restare e prepararsi al meglio al raduno con i viola, che vorranno replicare la stagione importante fatta nello scorso anno, con due finali ottenute, malgrado le sconfitte.

Ultime Fiorentina, solo una proposta può far vacillare Nico Gonzalez e il club

Solo una proposta, qualora dovesse essere a cifre spropositate dall’Arabia Saudita, farebbe vacillare la Fiorentina e Nico Gonzalez stesso. E l’Al-Nassr, senza Ziyech che non ha superato le visite mediche, potrebbe mettere nel tridente Nico Gonzalez con Ronaldo e Talisca.