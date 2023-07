Calciomercato, Arnautovic nella big: l’annuncio dell’agente

Il calciomercato di Serie A torna a portare il nome di Marko Arnautovic nelle idee delle big: l’annuncio dell’agente cambia il suo futuro.

L’attaccante austriaco si è dimostrato uno degli attaccanti più forti della Serie A nella scorsa stagione e il suo nome è stato accostato molte volte alle grandi del nostro campionato, e non solo. Nella nuova stagione può lasciare il Bologna per iniziare una nuova avventura di grande spessore.

Il nome di Arnautovic è diventato di nuovo il profilo principale per le big del nostro campionato. Il calciomercato è già iniziato e ora c’è di nuovo il classe ’89 nella lista dei desideri dei club italiani.

Calciomercato, Marko Arnautovic il nome per le big della Serie A

Marko Arnautovic è il nome che piace in Serie A. Il bomber austriaco ha dimostrato di essere uno dei migliori del nostro campionato e ancora oggi i top club ci stanno pensando per costruire un reparto offensivo anoora più importante. Dopo una grande stagione da protagonista con la squadra di Thiago Motta il classe ’89 è pronto a fare il salto di qualità.

Marko Arnautovic lascia il Bologna nel calciomercato estivo? L’austriaco si è messo in gioco in Serie A con i rossoblù, e molto presto potrebbero esserci importanti novità. Nelle ultime settimane si è parlato di una sua voglia di dire addio ai felsinei per l’ultima grande sfida.

Secondo le ultime notizie di mercato, Arnautovic piace ai top club e può firmare nei prossimi giorni.

L’agente di Arnautovic allo scoperto: le parole sul futuro

Marko Arnautovic pronto a lasciare il Bologna nella prossima sessione di calciomercato per una big di Serie A. Il bomber austriaco è il nome in cima alla lista delle big che intendono costruire un nuovo attacco.

Il fratello-agente di Arnautovic, Daniel, ha parlato del futuro del numero 9 del Bologna che è tornato nella lista delle big.

“Si è detto nei mesi scorsi e ora intendo fare chiarezza. Ribadisco con forza e grande tranquillità che Marko non ha mai avuto problemi con il suo allenatore o con i suoi compagni. L’infortunio è alle spalle. Marko quando è tornato ha anche ricominciato a segnare, ma poi si è infortunato e lì sono ritornate le voci”.

Arnautovic, l’agente: “A Bologna sta bene”

L’agente non ha dubbi sul futuro di Marko Arnautovic: A Bologna sta benissimo”.

Ma le voci sul suo futuro si sono intensificate e possono cambiare nuovamente la situazione nel giro di poche settimane.

“Non ha bisogno di andare via. Io sono l’unico a rappresentare mio fratello e non l’ho proposto a nessuno, come dicono altri”.

Arnautovic resta al Bologna? “Se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia”.