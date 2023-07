Mercato Juventus, scelto l’erede di Bonucci: colpo dal Barcellona

Mercato Juventus, sono ore calde. I bianconeri, infatti, sono concentrati prevalentemente sulle cessioni, al fine di far cassa e reinvestire queste cifre. Con Bonucci ormai ai saluti, è stato scelto il suo erede, che arriva direttamente dal Barcellona e che rappresenta un grande colpo.

Non è certamente una fase storica facile e comoda per la Juventus. Dal punto di vista economico e finanziario, pesa come un macigno la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il danno di immagine, poi, per i processi legati alla manovra stipendi ed al caso plusvalenze hanno fatto anche perdere valore in borsa al brand. In sede di mercato, dunque, occorre vendere per poi procedere con dei colpi in entrata. Così, con Leonardo Bonucci ormai ai saluti, è stato individuato il suo erede che arriva direttamente dal Barcellona. Si tratta di un profilo altamente interessante e che può fare grandi cose.

Mercato Juventus, colpo dal Barcellona

La Juventus in sede di mercato ha le mani legate. Giuntoli, in tal senso, sarà fondamentale, dal momento che dovrà fare di necessità virtù, come si suol dire. In questa situazione, infatti, saranno fondamentali le sue idee e le sue intuizioni per evitare di essere risucchiati nel baratro. I soldi sono pochi e, di conseguenza, non sono ammessi errori.

Con Leonardo Bonucci conteso da Newcastle, USA ed Arabia Saudita, i bianconeri hanno bisogno di un centrale che gravi poco sulle casse del club in termini economici. Classe 2001, quest’anno con Xavi si è conquistato un discreto spazio, collezionando nel complesso, tra Liga, Coppa del Re, Supercoppa spagnola e UEFA Champions League, 32 presenze condite da 1 gol e da 2 assist. I catalani, che hanno anche loro bisogno di vendere, non vedrebbero male una sua cessione ed in tal senso la Juventus, secondo quanto raccontato da Blastingnews, sarebbero in attesa di una risposta alla loro prima proposta.

Eric Garcia alla Juventus, le ultime

Nonostante la giovane età, ha già accumulato una buona esperienza dal momento che ha giocato sia nel Manchester City che nel Barcellona. Insomma, si tratta di un profilo abituato a sopportare un determinato tipo di pressioni. I bianconeri ci stanno seriamente pensando, ma è ovvio che gli andrà concesso poi un po’ di tempo per abituarsi ai ritmi della Serie A, certamente diversa.