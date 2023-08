Serie A: colpo a sorpresa, arriva Arnautovic

Marko Arnautovic potrebbe presto andare a giocare in una big di Serie A in questo calciomercato. I dettagli.

Arnautovic a sorpresa potrebbe andare in una big e lasciare il Bologna. Nonostante la chiara volontà di Thiago Motta e dei felsinei di trattenerlo, il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere.

Una big di Serie A è pronta a piazzare il colpo Arnautovic in questo calciomercato. Si tratta di una ipotesi di seguire con attenzione soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato: Arnautovic in una big, ecco con chi firma

Marko Arnautovic è pronto ad andare in una big di Serie A. L’attaccante austriaco non ha mai chiuso la porta ad un suo trasferimento in una delle grandi del nostro campionato, ma resta da convincere Thiago Motta, che da sempre ha chiesto alla società la conferma di uno dei migliori della rosa. Attenzione, però, che il calciomercato è lungo e negli ultimi giorni della sessione può davvero succedere di tutto soprattutto se da parte del diretto interessato ci sarà una spinta al trasferimento per intraprendere una nuova avventura.

E, secondo quanto riferito da LaRoma24, proprio i giallorossi non hanno perso di vista l’attaccante austriaco. Arnautovic sarebbe il primo obiettivo della Roma per l’attacco in caso di partenza di Belotti in questa sessione di calciomercato. Si tratta, quindi, di un qualcosa che dovrà essere valutata nei prossimi giorni, ma è una delle ipotesi da valutare con attenzione.

Non è da escludere che alla fine Tiago Pinto decida di portarlo subito nella Capitale, ma per il momento è una ipotesi più di seconda fascia. Naturalmente tutto può accadere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro anche sul futuro di Arnautovic.

Mercato: la Roma pensa ad Arnautovic

