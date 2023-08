Via dalla Juventus subito: bocciato definitivamente da Allegri

Allegri ha dato il via libera a Giuntoli: il tecnico va controcorrente e la Juve è pronta ad accettare alcune offerte già sul tavolo per il calciatore.

Tante voci, pochi movimenti, una sola certezza. In casa Juve gli obiettivi di mercato non mancano, ma la sensazione è che l’attesa sia condizionata da una serie di cessioni in attesa di essere approvate e ufficializzate.

Il lavoro di Giuntoli è quindi frenato, e nell’attesa la Juve non è riuscita a concretizzare l’interesse per Frattesi prima e per Milinkovic Savic poi. Ora che il tempo stringe, non è più concesso dilungarsi in valutazioni sui calciatori in rosa. Il tour bianconero in America ha infatti dato ad Allegri le risposte che cercava. Con una rosa numericamente insostenibile, sia a livello tecnico che per i costi dei calciatori in organico, le scelte sono state già prese, e anche a costo di dover accettare qualche affare al ribasso, alla Continassa non intendono tergiversare.

Arriva quindi la prima cessione eccellente del club. Una decisione per certi versi inattesa, ma necessaria per far respirare le casse e magari tentare l’assalto ad alcuni obiettivi in trepidante attesa di una chiamata da Cristiano Giuntoli.

Juve, affare fatto: la cessione è definitiva

Allegri è stato chiaro con i calciatori in esubero. Nella lista comunicata ai diretti interessati non figurava però il nome di un elemento che al ritorno dagli States svuoterà l’armadietto per trasferirsi in un altro club.

Non ci sono solo le valutazioni tecniche dell’allenatore nella decisione di dare l’ok alla cessione, ma anche il pressing di alcuni club che hanno mostrato fin da subito interesse per il difensore, presentando a Giuntoli offerte convincenti. Per Koni De Winter si è infatti mosso con forza il Genoa, che ha superato la concorrenza di altri club trovando la chiave giusta per strapparlo alla Juventus.

Il centrale, dopo un’ottima annata all’Empoli, è entrato nel mirino di Gilardino. Il tecnico dei grifoni ha chiesto almeno un rinforzo per reparto, e dopo aver ottenuto Retegui ha spinto il club ad accelerare i contatti con i bianconeri. Ciò che convince è la formula. La Juve potrà infatti scegliere se accettare un prestito con diritto di riscatto da parte dei liguri oppure cedere definitivamente il calciatore. In attesa di capire quale sarà la decisione, un dato è certo. Koni De Winter non rientra nei piani di Allegri, e Ottolini ha in mano un calciatore pronto a mostrare ancora il suo valore in Serie A.