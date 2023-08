Calciomercato, chiuso il colpo Cancelo: ecco dove giocherà

A sorpresa, è stato concluso l’affare che porta a Joao Cancelo, in rottura totale con il City e con Pep Guardiola.

Dopo esser stato praticamente il calciatore richiesto dal tecnico spagnolo, che ha fatto le sue fortune per i campionati vinti, ha salutato già nella passata stagione il Manchester City e, quest’anno, giocherà ancora lontano dal club di Manchester. La sua breve esperienza al Bayern Monaco è stata caratterizzata da più bassi che alti e, la beffa di vedere il City trionfare in Champions League, spinge ancor di più il calciatore a diventarne un rivale.

In finale di Champions contro il City c’è stata la sua ex Inter e non erano mancati i rumors di un ritorno in nerazzurro, prima dell’approdo di Cuadrado e della permanenza che sarà di Dumfries. E c’è stato anche un altro club in Serie A a vedere, tra le proprie idee, il calciatore portoghese.

Calciomercato, colpo Joao Cancelo: l’annuncio sulla destinazione

La telenovela legata al colpo su Joao Cancelo pare essere arrivata al capolinea, il club ha trovato un accordo per chiudere l’affare nell’immediato.

Nel corso della settimana che sta per aprire le porte, ci sarà l’arrivo dell’esterno portoghese ex Serie A che, dopo un periodo fatto di alti e bassi, tornerà ad essere titolare in una delle big d’Europa.

Sotto consiglio probabilmente di Pep Guardiola, Xavi Hernandez ha spinto per avere Joao Cancelo al Barcellona. L’esterno che molto presto sarà da considerare ex City, è pronto all’approdo in Liga, giocando per il club che lo ha corteggiato per un lungo periodo.

Mercato Barcellona, arriva Cancelo: la notizia

La notizia è stata svelata dai colleghi di Fichajes.net che, dalla Spagna, hanno rivelato che Cancelo sarà un nuovo giocatore del Barcellona.

Secondo le indiscrezioni, il capitano Sergi Roberto non vivrà un’esperienza da titolare in blaugrana, affidando la sua fascia di capitano, appunto, a Ter Stegen che tra i pali diventerà il nuovo capitano del Barcellona, con Roberto a fare da vice-Cancelo. Perché, come svelato dall’estero, Cancelo tornerebbe a giocare nel suo ruolo naturale che è quello di terzino destro e, a quanto pare, non più da “adattato” a sinistra, come gli accadeva al Manchester City.

Ultime su Cancelo: i dettagli dell’operazione

Stando alla fonte, l’operazione Cancelo prevede un prestito con opzione di riscatto, che diventerebbe obbligo di fronte ad alcuni obiettivi fissati con il Barcellona, nuova squadra del portoghese.