Hanno preso Diego Costa, è ufficiale: ha firmato con i bianconeri

Dopo l’ultima deludente esperienza vissuta al Wolverhampton, Diego Costa è pronto a ripartire ancora una volta in carriera in questo calciomercato.

Svincolatosi dai Wolves lo scorso giugno, l’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo non ha riscontrato troppe difficoltà nel trovarsi una nuova sistemazione. Tante sono state infatti le offerte passate al vaglio suo e dell’entourage, ma quella che più ha convinto è stata quella presentata dal club bianconero.

La concorrenza per Diego Costa era tanta, ma alla fine la società è riuscita con un blitz a convincere una volta e per tutte l’attaccante facendogli svolgere in totale segreto anche le visite mediche per poi ufficializzarlo completamente a sorpresa nelle scorse ore.

E’ ufficiale, hanno preso Diego Costa: per lui è un ritorno

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Diego Costa in questo calciomercato, che dopo essersi svincolato dal Wolverhampton si è subito messo alla ricerca di una nuova ed entusiasmante esperienza, forse l’ultima della sua carriera.

L’ex Chelsea ed Atletico Madrid, fra le altre, non è più l’attaccante devastante di quasi 10 anni fa, ma il suo nome continua a fare gola in giro per il mondo, anche perché stiamo parlando di uno che il fiuto del gol in realtà non l’ha mai perso, nonostante le ultime stagioni abbiano lasciato intendere tutt’altro. A fronte di questo nel corso delle ultime intense settimane di calciomercato Diego Costa è stato accostato a tantissimi club, ma oramai consapevole di quello che può offrire ha optato per una destinazione esotica ma allo stesso tempo intrigante, che potrebbe permettergli di continuare a giocare comunque ad alti livelli.

Stando infatti a quanto confermato dai post pubblicati dallo stesso club sulle proprie pagine ufficiali, Diego Costa alla fine ha deciso di ripartire dal Brasile in questo calciomercato. L’attaccante spagnolo, infatti, è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Botafogo.

Calciomercato, Diego Costa al Botafogo: Vasco da Gama beffato

Diego Costa è il colpo dell’estate di calciomercato del Botafogo. Il club bianconero, nel quale in passato ha giocato anche Clarence Seedorf, anche per necessità di formazione, ha chiuso in tempi brevissimi le trattative con l’attaccante spagnolo anticipando la concorrenza di una storica rivale del Brasilerao.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, fino a solo pochi giorni fa la favorita nell’ingaggiare Diego Costa era il Vasco da Gama, ma come spesso accade nel calciomercato da un momento all’altro, e completamente a sorpresa, la situazione è stata completamente stravolta. L’ex attaccante del Wolverhampton ha dunque optato per una destinazione diversa rispetto a quella di cui si stava parlando nelle ultime settimane. Questo derby di mercato fra i due club di Rio de Janeiro è stato dunque vinto dal Botafogo.

Botafogo: ingaggio di Diego Costa quasi obbligatorio

Come detto il Botafogo si è ritrovato ad ingaggiare Diego Costa anche per una necessità di formazione non indifferente. La scelta del club di Rio de Janeiro di puntare sul classe ’88 è stata data anche dal fatto che il vero numero nome dei bianconeri, ovvero Tiquinho Soares, ha subito un brutto infortunio al legamento crociato e rimarrà fermo ai box per diversi mesi.