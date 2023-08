Totti, nuovi retroscena sui tradimenti: spuntano le foto

Arrivano novità davvero piccanti sul presunto tradimento di Ilary Blasi ai danni dell’ex marito Francesco Totti, quando i due erano ancora assieme.

Ormai è passato più di un anno da quando la bomba di gossip ha sconvolto tutta Italia. Eppure il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ancora oggi fa parlare di sé e riempie le pagine di giornali e siti di gossip e cronaca.

I due ex coniugi hanno deciso di separarsi dopo 17 anni di matrimonio e circa venti di frequentazione. Un addio che ha lasciato esterrefatti e delusi moltissimi fan della coppia. Ma nei successivi mesi sono fuoriuscite indiscrezioni, dichiarazioni e commenti che hanno fatto intendere come l’idillio si fosse spento da tempo.

Intanto va in scena la causa per il divorzio e la divisione dei beni tra Totti e la Blasi. In particolare si continua a parlare del caso dei rolex, che sarebbero stati sottratti (secondo l’ex capitano della Roma) da Ilary di nascosto dalla cassetta di sicurezza cointestata con l’ex marito intorno al 15 giugno 2022.

Ilary è stata la prima a tradire: i legali di Totti pronti a portare le prove in aula

Un altro discorso delicato e difficile sta per tornare a far parlare e discutere riguardo Totti e Ilary. Ovvero chi è stato il primo a tradire all’interno della coppia. Di recente gli avvocati della Blasi avrebbero informato il tribunale di come l’ex calciatore avrebbe iniziato a frequentare l’attuale compagna Noemi Bocchi mentre i due erano ancora sposati.

Ma i legali di Totti sono pronti alla contromossa. Pare che nell’udienza che si terrà il prossimo 20 settembre verranno presentate in aula delle prove schiaccianti che accuserebbero Ilary Blasi di tradimento fedifrago ben prima dell’inizio della relazione tra Francesco e Noemi.

Già nei giorni scorsi si è parlato di sms incriminatori che Totti avrebbe trovato sul cellulare dell’ex moglie. Ma addirittura ad avvalorare la tesi ci sarebbero fotografie e testimonianze, che dunque mettono Ilary Blasi in una posizione molto delicata e difficile. Se le prove fossero evidenti e concrete, l’andamento del processo potrebbe ribaltarsi e vedere la conduttrice in una posizione delicata.

In passato erano già fuoriuscite voci e indiscrezioni secondo cui Totti avrebbe trovato messaggi di Ilary ad una terza persona, che avrebbe fatto da tramite per alcuni incontri ‘galanti’ della showgirl con un altro uomo. Si è fatto il nome dell’attore romano Luca Marinelli e del personal trainer Cristiano Iovino.