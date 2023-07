Calciomercato: i nerazzurri beffano il Torino, sta firmando

Ottime notizie di calciomercato che riguarda il mondo dei nerazzurri. La società è pronta a chiudere un altro importante acquisto che befferebbe il Torino che seguiva il giocatore.

Ci sono delle novità importanti in arrivo per quanto riguarda il calciatore che è già pronto ad una nuova esperienza, la società è anche stata pure avvisata di quello che accadrà nelle prossime ore.

Tante squadre che hanno pensato di chiudere l’acquisto del calciatore in questa sessione di calciomercato. Molte piste anche all’estero, ma adesso sembra essere arrivata l’occasione giusta per chiudere l’affare in Italia.

Calciomercato Serie A: pronto il trasferimento

Tutto pronto per quello che sarà il trasferimento del giocatore in vista della prossima stagione. Perché adesso sono due le squadre italiane che si sfidano per il suo acquisto. Prossime ore decisive per capire come andrà a finire per il cambio di maglia, lascerà una squadra italiana per continuare a giocare in Serie A.

Diverse le offerte che sono arrivate nelle ultime settimane che possono portare ad un trasferimento del giocatore che da un momento all’altro potrebbe pensare di cambiare il proprio futuro e dare una svolta alla propria carriera. In Italia ancora continuerà però l’avventura di Becao.

Udinese: Becao ceduto in Italia, due squadre interessate

Sembrava ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce, poi però è saltato l’arrivo del brasiliano Rodrigo Becao che adesso infiamma il mercato italiano di Serie A. Il giocatore è pronto ad una nuova sfida lasciando il Friuli, visto che la stessa società sembra disposta a trattarne la sua partenza.

Sono due le squadre interessate a Becao, si tratta di Atalanta e Torino in Serie A. Il contratto del giocatore è in scadenza il prossimo anno per questo motivo l’Udinese potrebbe trovarsi costretta a vendere il giocatore o perderlo a zero tra una stagione.

Serie A: offerte per Becao per Atalanta e Torino

Chi si è portata più avanti con offerte ufficiali è stato il Torino che ha presentato un’offerta da 7 milioni di euro per acquistare Becao. Niente da fare però al momento perché l’Udinese ha chiesto almeno 10 milioni e bonus per lasciarlo andare e al momento resta forte della propria posizione. Inoltre, il Torino ha pronta l’offerta per il giocatore con un contratto di 4 anni a 1.2 milioni a stagione per il difensore. La sua richiesta è di alzare a 1.6 annui il suo stipendio. Più del doppio di quanto prende attualmente con l’Udinese.

Nelle ultime ore, intanto, l’Udinese ha anche incontrato l’Atalanta che ha voluto capire la fattibilità dell’operazione visto che dovrà investire in quel ruolo. Ancor di più con la cessione annunciata di Demiral. Sembra che alla fine Becao proseguire in Italia il suo percorso di crescita, perché sono due le squadre interessante.