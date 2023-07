Caso Mbappe: duro sfogo, situazione gravissima

Incredibile sfogo di Mbappe che è uscito alla scoperto con delle pessime dichiarazioni che hanno sconvolto il mondo del calcio e acceso ancor di più il calciomercato.

Il giocatore francese è pronto a dire addio al club parigino, non ha nessuna intenzione di restare ancora con l’attuale società e sta scegliendo la nuova squadra.

Sono diverse le società che preparano il grande colpo in vista dei prossimi mesi, perché ora il giocatore ha intenzione di cambiare aria e lasciare la città di Parigi.

Calciomercato: Mbappe vuole lasciare il PSG

Arrivano le due dichiarazioni di Kylian Mbappe che ha tradito di fatto il Paris Saint Germain con delle parole veramente forti e che hanno sconvolto tutti. Ora tifosi e società anche sono contro il giocatore che dovrà trovare una nuova sistemazione in vista delle prossime settimane.

Il giocatore ha usato delle dichiarazioni forti che hanno svelato la sua decisione, il calciatore ha voluto confermare la sua volontà di andare a giocare per una nuova squadra e vincere, cosa che al momento non è potuta accadere al PSG in questi anni.

Il giocatore ha voluto mettersi sopra di livello contro tutti, raccontando di come si sente uno dei migliori al mondo. Questo sminuire il Paris Saint Germain ha fatto venire fuori un vero caso Mbappe e ora si parla di quello che può essere il suo addio immediato. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per questo motivo può andare già via ora in queste settimane o il prossimo anno a zero

PSG: Al Khelaifi contro Mbappe

Nasser Al-Khelaifi avrebbe usato delle dichiarazioni in maniera forte contro Mbappe che ha fatto un’uscita che non è piaciuta al presidente del club parigino:

“Mancanza di rispetto nei confronti verso tutto il PSG, lo staff tecnico e i suoi compagni. Se pensa questo di noi, perché non se ne va?”.

Caso Mbappe: sfogo di Paolo Di Canio contro il giocatore

Sul caso Mbappe si è voluto esprimere in diretta anche Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport riguardo il commentato del giocatore che sembra aver fatto un’uscita infelice che non sia piaciuta a nessuno tra giocatori, dirigenti e uomini nel mondo del calcio. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Possiamo giudicare gli errori del PSG ma, posso dirlo in modo spassionato, c’è anche l’indecenza del ragazzo, la definisco indecenza perché se n’è approfittato già l’anno scorso”.