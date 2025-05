Calciomercato, Bonny firma in Serie A: nuova big italiana

Ange-Yoan Bonny è ormai pronto per il defintivo salto di qualità. Dopo una grande stagione con la maglia del Parma, spunta l’immediata firma con una big della Serie A

Non finiscono i colpi di scena per quanto riguarda il futuro dell’attaccante del Parma Bonny. Accostato anche al Napoli a gennaio come vice-Lukaku, ma ora è spuntata subito la nuova destinazione suggestiva in Serie A. Ecco la mossa vincente in ottica futura.

Bonny non vede l’ora di prendere la miglior decisione per il futuro. L’attaccante francese, classe 2003, ha avuto inizialmente l’exploit sotto la guida di Fabio Pecchia, ma poi non è stato più continuo nella parte centrale della stagione. Ora è tornato ad essere un titolarissimo con Chivu in coppia con il giovane attaccante argentino Pellegrino. Tutto può cambiare in vista della prossima stagione, ma al momento al sua priorità è la salvezza con il club ducale.

Calciomercato, Bonny è pronto per la Champions: la verità

Le dirigenze delle big italiane sono già al lavoro in vista della prossima stagione per nuovi colpi di scena in attacco. Bonny resta un profilo interessante in Serie A: ecco tutte le novità dell’ultim’ora.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, gli osservatori di Inter e Roma sono stati presenti dal vivo a seguire il Parma per monitorare l’attaccante Bonny. Al momento non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, ma tutto si deciderà nelle prossime settimane. Il calciatore francese, classe 2003, ha realizzato ben 6 gol in Serie A conditi anche da tre assist vincenti ai propri compagni: ora è pronto per il definitivo salto di qualità.

Abbina un’ottima qualità tecnica ad una forza fisica impressionante: le big italiane l’hanno seguito a lungo in questa stagione, ma ora potrebbe esserci la svolta decisiva per il futuro. Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro del francese, pronto a firmare subito in vista della prossima stagione.

Saranno così ore decisive per Inter e Roma per programmare il futuro. La società nerazzurra ha intenzione di rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club giallorosso dovrà prendere una decisione per il prossimo allenatore per poi capire le sue intenzione sullo stile di gioco. Bonny resta un profilo interessante essendo un classe 2003: le big italiane potrebbero subito avere la meglio. L’attaccante francese ama muoversi su tutto il fronte dell’attacco senza dare punti di riferimento ai difensori avversari: sarebbe perfetto per Inter e Roma che sono al lavoro per nuovi colpi in attacco.