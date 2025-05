Calciomercato, arriva dal PSG: nuovo affare in Serie A

Una nuova svolta in casa PSG per chiudere subito il nuovo colpo in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: la ciliegina sulla torta per la Champions

Una stagione da incorniciare per il top club parigino che sogna di alzare la Coppa ‘dalle grandi orecchie’. La Champions League resta l’obiettivo numero uno dopo aver trionfato in Ligue1: Luis Enrique può conquistare anche il Triplete vista la finale di coppa nazionale. Un momento decisivo per programmare anche la prossima stagione: spunta un nuovo colpo di scena, può arrivare in Serie A subito il talento dal PSG.

Un nuovo intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Luis Enrique ha già dato l’ok per la sua cessione in estate: spunta la prossima destinazione suggestiva in Serie A. Saranno settimane intense per programmare la stagione che verrà monitorando attentamente anche i talenti del Paris Saint-Germain: ecco la soluzione immediata per le big italiane.

Calciomercato, affare decisivo in Serie A: lo manda Luis Enrique

Al momento il top club parigino è concentrato sulla finale di Champions League: l’allenatore spagnolo ha intenzione di battere l’Inter che ha superato in semifinale la corazzata chiamata Barcellona. Ecco il nuovo colpo di scena in attacco: può sbarcare subito in Serie A.

Come riportato in esclusiva dal portale inglese, ‘Caught Offside’, anche Napoli e Juventus sono sulle tracce dell’attaccante portoghese del PSG, Goncalo Ramos, che non rientra più nei piani futuri di Luis Enrique. Arrivato dal Benfica per 65 milioni di euro, ora è pronto a fare subito le valigie: lo spazio per lui in attacco è limitato, ma vorrebbe trovare subito una nuova destinazione suggestiva anche in Serie A.

Il club partenopeo è già al lavoro per trovare un’alternativa valida a Romelu Lukaku, mentre la Juventus ha messo Victor Osimhen in cima alla lista degli acquisti. Il ds Giuntoli. così come il suo collega Manna, ha in mente nuove soluzioni in attacco: spunta il colpo di scena con l’arrivo di Goncalo Ramos che vuole tornare a brillare di luce propria.

Una voglia immensa di mirare in alto per puntellare subito le rose delle big italiane: tutto può cambiare in tempi brevi. L’attaccante portoghese del PSG non vede l’ora di voltare definitivamente pagina: non è più felice sotto la Tour Eiffel, ha subito bisogno di nuovi stimoli. Una nuova mossa vincente in ottica futura: ecco la decisione definitiva.