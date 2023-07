Calciomercato, cambia agente e squadra: colpo in Serie A

Ore intense quelle che hanno visto protagonista uno dei giocatori più ricercati ed importanti di questa Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore è stato ufficializzato il passaggio di procura del calciatore, aspetto da non sottovalutare perché potrebbe incidere e non poco sul futuro dello stesso in questo calciomercato.

Già di suo ricercato dalle big di Serie A, e non solo, per l’ottima scorsa stagione, col cambio d’agente il suo trasferimento quest’estate potrebbe effettivamente diventare realtà. Ci sarà da capire ora solo se e come questo potrebbe accadere, anche perché sul giocatore la concorrenza è davvero agguerrita.

Serie A, ha cambiato agente: è ufficiale

Il calciomercato dei calciatori non è l’unico che tiene banco in queste intense settimane estive, anche perché c’è quello degli allenatori e dei procuratori, che non sarà importante come gli altri ma non è assolutamente da sottovalutare per le conseguenze che potrebbe avere. Spesso le manovre con gli agenti “rischiano” di essere, per l’appunto, anche più importanti di quelle fra i club stessi, dato che spesso alla base di ogni trasferimento c’è proprio l’insistenza di un procuratore.

Notizie del genere comunque, di solito, sono inusuali, ma nell’ultimo periodo sono invece tornate prepotentemente a prendersi la scena, anche perché sono stati diversi i campioni che hanno cambiato procura. L’ultimo ad aggiungersi a questa lista è stato uno dei protagonisti della scorsa Serie A, giocatore che a suon di prestazioni di altissimo livello è diventato desiderio di alcune big per questo calciomercato. Sino ad oggi il suo nome è stato semplicemente accostato ad alcune grandi squadre italiane europee, nulla di più, ma con questo cambio d’agente le carte in tavola sono state, e potrebbero essere completamente stravolte, anche perché tutto potrebbe cambiare rispetto a prima.

Stando dunque a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Carlos Augusto ha scelto Beppe Riso come nuovo agente, lo stesso di Tonali e Frattesi, fra gli altri.

Calciomercato, Riso spinge Augusto verso una big: ecco quale

Il passaggio di procura a Giuseppe Riso potrebbe aprire scenari di futuro interessanti per Carlos Augusto in questo calciomercato, che a detta di Adriano Galliani ad oggi è però ancora un giocatore del Monza. Ma questa affermazione potrebbe essere vera ancora per poco, visto che il noto agente italiano ha ottimi rapporti con diverse big d’Italia, soprattutto l’Inter, che proprio nelle scorse settimane aveva mostrato interesse nei confronti dell’esterno brasiliano.

Questo aspetto potrebbe dunque sorridere al club nerazzurro che, in caso di cessione di Gosens, potrebbe allacciare nuovamente i contatti con Riso, dopo l’operazione Frattesi, per raggiugnere un accordo anche per il trasferimento di Carlos Augusto all’Inter.

Inter, occhi su Carlos Augusto: il Monza fissa il prezzo

In caso di cessione di Robin Gosens l’Inter è pronta ad affondare il colpo decisivo su Carlo Augusto del Monza, complice anche gli ottimi rapporti con Riso per l’appunto, ma il club brianzolo chiede tanto per il suo terzino. Stando a dati Transfemarkt, infatti, per cedere Carlos Augusto in questo calciomercato il Monza chiede almeno 15 milioni di euro.