Calciomercato, accordo con Perisic: è fatta per il ritorno, l’annuncio

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Ivan Perisic. L’esterno ha deciso di lasciare il Tottenham, è fatta per il suo ritorno.

Solo un anno fa, Ivan Perisic lasciava l’Inter per andare alla corte di Antonio Conte al Tottenham. L’esterno croato, a distanza di una sola stagione, ha deciso di interrompere la sua esperienza con gli Spurs. Alla base di questa decisione anche l’assenza del tecnico salentino che ha spinto il giocatore ha dare delle scelte diverso riguardo la sua carriera. Ecco i dettagli relativi al ritorno di Ivan Perisic che ha deciso di tornare a vestire la maglia di un suo vecchio club.

Si conclude in netto anticipo l’esperienza al Tottenham di Ivan Perisic. L’esterno, che era ancora sotto contratto con gli Spurs fino al 30 giugno 2024, ha deciso di lasciare Londra per tornare nel suo vecchio club.

Calciomercato Inter: stanno prendendo Perisic, svelati tutti i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Sky Sport, Ivan Perisic è ad un passo dall’addio. Il giocatore del Tottenham è pronto a risolvere il suo contratto con la società inglese.

Arrivato lo scorso anno a parametro zero, dall’Inter, nella sua esperienza al Tottenham ha totalizzato 34 presenze ed una sola rete. In Champions League, invece, ha giocato solo sette partite senza nessun gol. Numeri comunque importanti ma non tanto per una riconferma. Il 34enne, infatti, ha deciso di interrompere la sua avventura al Tottenham: c’è una nuova squadra nel futuro di Perisic, si tratta di un ritorno.

Il calciatore ha deciso di chiudere la sua esperienza in Inghilterra per tornare in patria, in Croazia. Nel futuro di Ivan Perisic c’è l’Hajduk Spalato, ovvero il club nelle quali è cresciuto e s’è formato calcisticamente.

Perisic all’Hajduk Spalato, le ultime notizie di calciomercato

Perisic è pronto ad interrompere il suo accordo con il Tottenham per tornare nel suo vecchio club. E’ tutto fatto per la firma del calciatore che ha raggiunto un accordo che lo legherà per le prossime stagioni nel club di Spalato.

Una scelta di cuore, e di vita, per Perisic che ha deciso di tornare all’Hajduk, club con il quale è cresciuto come calciatore. Adesso si attende solo il via libera, con la rescissione contrattuale del calciatore con il Tottenham.

Qualche tempo fa il calciatore aveva preannunciato un suo ritorno in Croazia.

“Ho trascorso sette anni della mia esperienza da calciatore, anche se non sono mai riuscito a debuttare da calciatore. Ecco perché prima o poi tornerà all’Hajduk. L’ho promesso a me stesso”, così Perisic che adesso finalmente potrà realizzare il suo desiderio di tornare a Spalato e vestire la maglia del club con cui è cresciuto come calciatore.