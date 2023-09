Calciomercato: lascia di nuovo l’Atletico Madrid, sta firmando

Non è ancora del tutto finito il calciomercato estivo in vista della stagione in corso appena iniziata. Perché ci sono delle novità importanti che riguardano alcuni calciatori.

Continuano ad esserci molte trattative in corso in questa sessione di calciomercato che si prolunga per alcuni club e campionati, pronti ad affondare il colpo sui migliori giocatori che sono in Europa.

Tante voci sull’Atletico Madrid e la possibilità di perdere alcuni giocatori importanti, il club spagnolo sembra ora essere arrivato a strappare un acccrdo importante per vendere un suo campione.

Calciomercato: lascia l’Atletico Madrid

Si è parlato tanto del mercato dell’Atletico Madrid in questa sessione estiva, perché il club spagnolo ha provato a vendere Alvaro Morata per 20 milioni di euro in Serie A, dove il giocatore è stato proposto a tutti i principali club: Juventus, Roma, Milan e Inter. Nulla da fare però, alla fine è rimasto e ha anche rinnovato.

Ma non solo il bomber spagnolo è stato messo in uscita dal club di Madrid. Infatti, altri nomi non sono poi ritenuti così importanti nel progetto di Diego Simeone che ha lavorato con la società per sfoltire la rosa. Un altro grande nome è quello di Joao Felix, e ora si parla di Carrasco.

Atletico Madrid: accordo per Carrasco all’Al Shabab

Carrasco lascia di nuovo l’Atletico Madrid, che incasserà una cifra pari a 15 milioni di euro dalla sua cessione del giocatore belga all’Al Shabab in Arabia Saudita. Il giocatore già in passato aveva lasciato il secondo club di Madrid per andare a giocare per soldi in Cin un solo anno.

Dopo il ritorno dall’Oriente altri 4 anni all’Atletico Madrid e ora Carrasco ha deciso di andare a provare questa nuova avventura in Medio Oriente, dove c’è un club dell’Arabia Saudita che ha deciso di chiudere il suo trasferimento, è l’Al Shabab.

Calciomercato Arabia Saudita: gli altri affari

Tutto ancora aperto in Arabia Saudita dove sono tanti gli affari che si possono chiudere nelle prossime e ultime settimane. C’è il trasferimento di Carrasco che si sta concretizzando e con lui anche altre società oltre l’Al Shabab stanno per prendere altri giocatori dall’Europa.

Infatti, sembra essere tutto pronto per un trasferimento in Arabia Saudita anche l’ex Roma Wijnaldum, che è davvero vicino all’Al Ettifaq di Gerrard. L’altro colpo chiuso dall’Arabia è quello di Coutinho che sta firmando con l’Al Duhail. Tanti affari che si stanno chiudendo in questi mesi nel Continente arabo.