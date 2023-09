Calciomercato, doppio colpo immediato: li prende insieme

Il calciomercato estivo è terminato ufficialmente il primo settembre, ma c’è ancora spazio per due colpi: doppio affare totale

Due sconfitte e un pareggio per la Sampdoria. L’avventura in blucerchiato di Andrea Pirlo non è iniziata nel migliore dei modi, ma ora potrebbero arrivare due colpi da urlo. Come rivelato dal quotidiano Secolo XIX, la dirigenza ligure avrebbe messo nel mirino i due ex calciatori del Bologna Nicola Sansone e Roberto Soriano. Insieme hanno vissuto anche un’avventura entusiasmante all’estero vestendo la maglia del Villarreal: ora per loro potrebbe così arrivare una nuova esperienza, questa volta in Serie B con l’obiettivo di riportare i doriani in Serie A.

Sansone e Soriano potrebbero così rinforzare il centrocampo e l’attacco della Sampdoria, che intende subito cambiare rotto dopo un inizio stagionale completamente da dimenticare. Andrea Pirlo non sembra essere convinto della rosa a sua disposizione: un’occasione da non perdere dal mercato degli svincolati. Un doppio colpo da urlo per la Serie B con i due calciatori che sono alla ricerca di una nuova sistemazione dopo l’avventura condivisa anche al Bologna.

