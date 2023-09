Ex City gratis alla Roma: clamoroso retroscena di mercato

La dirigenza della Roma targata Tiago Pinto sta valutando l’inserimento nella rosa giallorossa di un ex protagonista della Serie A a zero

L’arrivo di uno come Romelu Lukaku era quasi totalmente inaspettato in casa giallorossa. Tale trasferimento ha riempito di gioia il cuore dei tifosi della Roma e le cinquemila persone presenti all’aeroporto di Ciampino rappresentano una significativa testimonianza in tal senso.

Molti hanno associato questo affare al colpo Gabriel Omar Batistuta, un calciatore che a Roma hanno amato e amano tutt’ora profondamente. Nel lontano 2001 il Re Leone argentino contribuì fortemente alla conquista dello Scudetto da parte della ‘Magica’. Ora, invece, è bene restare con i piedi per terra, nonostante il grande entusiasmo della piazza. La rosa giallorossa, oggettivamente, non ha il potenziale per ambire al primo posto della classifica di Serie A, almeno sulla carta.

È doveroso, invece, puntare alla quarta posizione, che permetterebbe al club capitolino di tornare finalmente in Champions League a distanza di anni dall’ultima volta. Per la crescita della società giallorossa la partecipazione alla massima competizione europea è a dir poco fondamentale. Questa deve essere la missione principale di Mourinho allo stato attuale delle cose, anche se conosciamo bene lo Special One. La sua voglia di vincere e accumulare trofei non si esaurisce mai.

Ragion per cui Paulo Dybala e compagni, di certo, saranno molto concentrati pure sugli impegni di Europa League. E in fondo il pensiero Scudetto non abbandona mai lo Special One, il quale è ben consapevole che un eventuale trionfo in campionato avrebbe un sapore differente rispetto agli altri.

Poi, però, la realtà ci dice che la Roma presenta delle situazioni alquanto problematiche. In particolare, in queste prime uscite stagionali non ha convinto il reparto difensivo, solitamente punto di forza del tipo di calcio firmato Mourinho. È imprescindibile ritrovare l’equilibrio alla svelta.

Calciomercato Roma, idea a zero (sfumata): il retroscena di fine mercato

La sessione di calciomercato estiva è ufficialmente terminata, ma non è comunque da escludere che i capitolini decidano di pescare dalla lista degli svincolati nei giorni a venire. D’altronde, numericamente la difesa avrebbe bisogno dell’aggiunta di un altro tassello, visto che Kumbulla rimarrà ai box ancora a lungo.

Uno dei profili che potevano fare al caso della Roma è quello del difensore centrale serbo Matija Nastasic. Quest’ultimo è stato alla ricerca di una squadra dopo la scadenza del contratto col Mallorca, che però con un colpo di coda a sorpresa ha deciso di riprenderlo a zero euro proprio nell’ultimo giorno del mercato, quando il centrale ex Fiorentina non era riuscito ancora a trovare un’altra squadra.

Poteva essere un buon innesto per la Roma, che un pensierino ce l’ha fatto pure. Nastasic, che in passato ha vestito anche la maglia del Manchester City, vanta molta esperienza e conosce abbastanza bene il nostro campionato, grazie alla duplice avventura con la Fiorentina. Avrebbe potuto dare un contributo significativo alla causa romanista, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Il che, comunque, non esclude che Tiago Pinto possa tornare sul mercato degli svincolati per prendere un profilo analogo e ugualmente svincolato.