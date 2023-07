Serie A: Casadei torna in Italia, ok del Chelsea al prestito

Il calciomercato internazionale della Premier League è pronto a mischiarsi con quello nostro della Serie A. Perché potrebbe esserci il ritorno di una grande ex promessa come Cesare Casadei.

Il giovane talento italiano ha voglia di giocare e potrebbe prendere una decisione importante con il suo attuale club e il suo agente per andare altrove in vista della prossima stagione e del futuro.

Notizie importanti di mercato che riguardano il futuro del giocatore ex Inter che ora può tornare in Italia e mettersi in mostra con regolarità in qualche squadra che possa decidere di puntare sulle sue qualità.

Calciomercato: Casadei torna in Serie A

Casadei ha lasciato l’Inter per firmare con il Chelsea per 15 milioni di euro e ora vuole provare a crescere per giocare con la prima squadra del club londinese. Il giovane centrocampista classe 2003 con la Nazionale U20 si è appena messo in mostra con delle prestazioni incredibili con gol e assist a raffica.

Il Chelsea ha già lasciato giocare Casadei tra la seconda squadra del club londinese e il Reading in Championship per metà anno. Per questo motivo è probabile che alla fine la società inglese decida di fare un altro pensiero di questo tipo, magari quest’anno lasciandolo tutto l’anno in una squadra giusta in prestito per poter ottenere il massimo della sua crescita.

Occhi anche alle occasioni in Serie A che si possono aprire per Casadei, ma sempre riguardo un possibile prestito del giovane giocatore.

Calciomercato: Casadei vuole giocare

Decisiva sarà chiaramente la scelta di Casadei pronto a voler giocare e difficilmente resterà al Chelsea. Anche perché il club londinese è fuori dalle Coppe Uefa e quindi ci sarà ancora meno spazio per lui in rosa. Tanti gli esuberi e numero di giocatori davvero alto in rosa, per questo motivo ora il centrocampista spinge per giocare altrove.

Saranno giorni decisivi i prossimi con il possibile trasferimento di Casadei che è ricercato da molte squadre in Europa e in Italia per lui c’è sempre un occhio di riguardo, sono molte le società e i dirigenti innamorati di lui.

Serie A: chi può comprare Casadei

Difficile pensare che una big decida di affondare il colpo per Cesare Casadei in questo momento della sua carriera, dove è ancora da capire se si lancerà nel mondo dei grandi con determinazione e carattere o meno. Inoltre, anche lo stesso Chelsea vorrebbe farlo giocare di più e preferirebbe una squadra secondaria.

In Italia, nel campionato di Serie A, ci sarebbero diverse opzioni per Casadei se dovesse lasciare il Chelsea in prestito. Infatti, squadre interessate al colpo a centrocampo con il suo nome ci sono Bologna, Genoa, Monza, Sassuolo, Salernitana, Torino e Cagliari.