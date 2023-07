Verratti chiude la carriera in Arabia: stipendio record per un italiano

Il calciomercato di quest’anno con l’Arabia Saudita ha stravolto tutti i piani dei vari club e giocatori in Europa. Ora anche Marco Verratti ha accettato la proposta choc da parte di un club saudita.

Il giocatore è pronto per una nuova avventura dopo che sono circolate tante voci sul suo conto. Si è parlato anche di un ritorno in Italia, ma niente da fare. Sembra che il centrocampista andrà a firmare il suo ultimo grande contratto altrove.

Ci sono aggiornamenti ora per quello che sarà il futuro dell’italiano più pagato di sempre d un club di calcio. Le prossime ore sono quelle decisive per quanto riguarda l’ufficialità dell’affare.

La voce ha iniziato a circolare nelle ultime ore e in poco tempo sembra che l’affare si possa chiudere da un momento all’altro, perché ora Marco Verratti è pronto al trasferimento in una nuova squadra e a diventare uno dei più pagati di sempre. Ora è in arrivo l’offerta che potrebbe sembra anche già stata accettata, perché il giocatore ha voglia di affrontare una nuova sfida e dire addio dopo tanti anni al Paris Saint Germain e alla città di Parigi.

C’è ora la possibilità che il giocatore possa andare a giocare in maniera un po’ più tranquilla e allo stesso tempo incassare tanti milioni. Perché il campionato dell’Arabia Saudita si sta rivelando essere per tanti l’ultima occasione per poter giocare guadagnando tanto. Ma non è il caso di Verratti mollare la presa, perché il giocatore è pronto a dare ancora una volta tantissimo come ha sempre fatto.