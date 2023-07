Stanno prendendo Cavani: il Matador sta tornando

Edinson Cavani è il colpo in attacco, sogno dei tifosi, con il calciomercato che torna a vederlo protagonista.

Ha scritto la storia del Napoli, riuscendo a trovare anche il primo titolo dopo diversi anni a Napoli – Coppa Italia nel 2012 -, facendo da apripista all’ombra del Vesuvio, di quello che poi sarebbe stato lo Scudetto trovato 11 anni dopo.

La storia del Napoli ha visto protagonista Edinson Cavani, stesso calciatore che vuole chiudere la carriera in bellezza dopo la breve parentesi non all’altezza delle aspettative al Valencia. Il Matador, dopo aver vestito anche la maglia del Manchester United dopo quella al PSG – esperienza più longeva della sua carriera – sarebbe ora pronto a chiudere col botto, in uno degli storici club del campionato.

Calciomercato, riecco Cavani: pronto ad essere il titolare

C’è un club che sta muovendo passi importanti verso il colpo Edinson Cavani, per il proprio attacco.

L’attaccante uruguaiano sarebbe il primo obiettivo di calciomercato di un top club del campionato che, pur di avere l’ex Napoli in rosa, sarebbe disposto a salutare alcui dei suoi calciatori importanti, per fargli spazio in avanti.

Edinson Cavani è il sogno proibito del Boca Juniors. Il club argentino, da diverso tempo, sta cercando di ingaggiare il calciatore che è ancora contrattualmente legato al Valencia, almeno fino al 2024. Pertanto, il club valenciano, non lascerà partire facilmente Cavani dalla Spagna. Perché, lo stesso Cavani, saluterebbe il Valencia solo attraverso una cifra simbolica, ma che comunque il Boca Juniors dovrà versare nelle casse del club della Liga.

Mercato Boca Juniors: affare Cavani, la notizia

Secondo quanto riferiscono dall’estero, precisamente da Olé, il Boca Juniors starebbe muovendo passi importanti verso Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano andrebbe verso il club argentino, di fronte a quelle che sono le separazioni da parte dello stesso club del Boca Juniors da alcuni elementi importanti del proprio attacco.

Tra questi, per far spazio a Cavani, al Boca sono disposti a salutare il “Pipa” Benedetto. La società argentina, finita al centro degli sfottò dei rivali del River Plate che hanno mostrato un manichino al centro a Buenos Aires proprio col nome di Cavani ad indicare che l’uruguaiano non è effettivamente ancora arrivato, potrebbe ora accelerare per prendere il Matador.

Ultime Boca Juniors, le cifre del colpo Cavani

Il Valencia, per liberare Cavani, vorrebbe guadagnare una manciata di milioni. Saranno circa 2 o 3 quelli per il trasferimento di Cavani, perché il Valencia non lo libererà a costo zero. Il Boca Juniors ne è consapevole, ma cerca di limare qualche dettaglio per assottigliare le cifre del trasferimento.