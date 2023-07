Inter: una poltrona per 4. Caccia al bomber

Quattro profili differenti ma un solo obiettivo: fare in fretta. In casa Inter il tempo stringe e il prossimo attaccante verrà fuori da una lista di 4 nomi.

Un fulmine a ciel sereno, così improvviso e duro da digerire da scatenare una reazione immediata e netta.

L’Inter dopo aver incassato i silenzi di Lukaku ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo con l’attaccante belga. Una scelta per molti “di pancia”, ma invece a tutti gli effetti ragionata da un club che non intende essere una seconda scelta e neanche partecipare ad aste, soprattutto con la Juventus.

La decisione del club è quindi chiara. Al fianco di Lautaro e Thuram serve un attaccante di peso, e resta da capire solo se Marotta e Ausilio abbiano voglia di puntare su un profilo giovane o su un centravanti esperto, e magari in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo. Sono 4 al momento i nomi al vaglio della dirigenza, con un solo obiettivo: fare in fretta senza sbagliare l’investimento.

La fumata grigia fra la Roma e Alvaro Morata offre ad Ausilio e Marotta una carta importante per intervenire. Il profilo dello spagnolo sarebbe perfetto per diversi motivi. Conosce bene la Serie A, ha esperienza in campo europeo e può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo. Ma ci sono anche altri 3 profili che l’Inter sta seguendo con estrema attenzione. Vediamo quali.

Inter, un poker d’assi per Inzaghi: ecco i profili per l’attacco

Morata, dicevamo. Con i giallorossi è solo una questione di soldi, e le richieste effettuate a Tiago Pinto hanno rimandato la vicenda. Il calciatore dell’Atletico Madrid chiede circa 5 milioni di euro a stagione, mentre gli spagnoli non scendono dalla valutazione di 20 milioni di euro.

Una valutazione che i nerazzurri potrebbero raggiungere, a patto di fare in fretta per tentare di bruciare la concorrenza. Resta da capire inoltre se in casa Inter la decisione sia di puntare su un profilo esperto o su un giovane, e sarebbero due gli attaccanti emergenti nella lista di Ausilio.

Dei contatti con Folarin Balogun si sa infatti tutto. L’Arsenal è deciso a sfoltire il parco degli attaccanti, sarebbe ben disposto a cederlo, meglio se a titolo definitivo, ma Arteta ha già chiarito di voler valutare con attenzione il calciatore. L’obiettivo dell’Inter è cercare un prestito con diritto di riscatto ma non sembrano esserci al momento aperture dai Gunners.

Ecco perché sullo sfondo si fa largo l’ipotesi di puntare su Elye Wahi. Il ventenne del Lille piace e non poco. Forza fisica, senso del gol, grandi margini di miglioramento. L’unico ostacolo è la valutazione del suo club, che chiede almeno 30 milioni per il centravanti. Resta quindi in piedi la candidatura di Mehdi Taremi. L’iraniano del Porto ha molta esperienza e fiuto del gol. Ha inoltre un prezzo più abbordabile ma anche un’età che non giustifica un investimento molto alto.

Da questi 4 nomi verrà fuori il prossimo attaccante nerazzurro ma il tempo stringe. L’Inter aspetta la chiusura definitiva con il Manchester United dell’affare Onana, poi si fionderà su un attaccante per completare l’organico e presentarsi alla prima di campionato con una veste nuova, e soprattuto una squadra già pronta e rodata.