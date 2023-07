Verratti saluta il PSG: svelato il suo prossimo club

Il calciomercato torna a vedere protagonista Marco Verratti, centrocampista del PSG in uscita dal club di Parigi.

Il centrocampista italiano che mai ha trovato una presenza in Serie A, è pronto a salutare il PSG dopo esserne diventato leggenda nell’epoca decennale vissuta a Parigi. Più di 10 anni infatti quelli vissuti ai piedi della Torre Eiffel, diventandone un simbolo, fino alla disfatta dello scorso anno contro il Bayern Monaco.

Verratti sarebbe ai saluti col club parigino e, stando a quel che riferiscono dall’estero, ci sarebbe un club in particolare pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo per le importanti sfide d’Europa in Champions League.

Calciomercato PSG, Verratti ai saluti: ecco la possibile destinazione

Dall’estero svelano quella che è la potenziale destinazione di Marco Verratti, oggetto del desiderio per il calciomercato di uno dei club più importanti del campionato.

Perché c’è la possibilità di vedere Verratti ancora ad alti livelli e, la rivoluzione che si sta vivendo al Paris Saint-Germain con Luis Enrique in panchina, potrebbe non vedere il talento italiano tra i protagonisti dello stesso progetto con il tecnico dello spagnolo.

Ma sarebbe sempre la Spagna, nel destino di Marco Verratti. Il motivo è legato al suo possibile approdo in Liga, dove c’è appunto l’Atletico Madrid pronto al grande colpo per il proprio centrocampo.

Mercato PSG, futuro Verratti: l’Atletico Madrid fa sul serio

Mentre Barcellona e Real Madrid muovono i loro passi per il proprio futuro, a farlo è anche l’Atletico Madrid che, sempre sotto il lavoro del Cholo Simeone, andrà avanti verso i propri obiettivi di calciomercato.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Fichajes.com, i Colchoneros sarebbero pronti al grande affare in mezzo al campo nel nome di Marco Verratti, lì dove hanno bisogno di un nuovo centrocampista titolare, capace di giocare sia da perno davanti alla difesa, che nel ruolo di mezz’ala. Simeone lo vedrebbe alla grande ad impostare, davanti a Soyuncu e Azpilicueta, o chi ci sarà in difesa

Ultime su Verratti: c’è anche la concorrenza italiana

Potrebbero non bastare i colpi in Italia e, Verratti è seguito sia da Roma che da Milan. La sensazione è che però, l’ingaggio di Verratti, risulta troppo elevato per i club di Serie A, che vedono oltre alle cifre economiche che chiede il Paris Saint-Germain, un ostacolo anche legato agli accordi contrattuali con lo stesso centrocampista della Nazionale. Pertanto, escludendo l’ipotesi Arabia Saudita e volendo continuare a giocare in Europa, Verratti potrebbe diventare il nuovo centrocampista dell’Atletico Madrid.