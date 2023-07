Calciomercato, svolta nel futuro di Chiesa: firma con gli azzurri

L’avventura di Federico Chiesa alla Juventus sembrerebbe essere incredibilmente giunta ai titoli di coda dopo appena 3 anni. L’esterno ex Fiorentina sarebbe stato infatti messo alla porta da Massimiliano Allegri, che punta a monetizzare da una sua uscita per poter rinforzare la rosa bianconera in altri reparti in questo calciomercato.

Il futuro di Chiesa, a fronte di questo, è dunque sempre più lontano dalla Juventus, che comunque non avrebbe alcuna intenzione di svendere il ragazzo visto che c’è tanto lavoro da fare.

La valutazione che la Vecchia Signora fa di Chiesa è di conseguenza alta, ma le qualità dell’italiano sono fuori discussione, ed è per questo che gli azzurri sarebbero disposti ad accontentare le richieste della Juventus pur di poter rinforzare e completare il proprio attacco.

Calciomercato, addio Juventus: Chiesa verso i Blues

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato, dato che l’esterno italiano sembrerebbe essere stato rilegato ai margini del progetto tecnico della Juventus di Massimiliano Allegri, che già verso la fine della passata stagione ha lasciato intendere come ormai non puntasse più di tanto sul figlio d’arte.

Federico Chiesa però è giovane, ha ancora tanto da dover dimostrare nonostante i tanti infortuni importanti già avuti in carriera, ma lo straripante giocatore visto all’Europeo non può essersi perso nel nulla, ma viste le ultime -deludenti- stagioni la Juventus ha bisogno di ripartire con certezze, non scommesse. Al momento, guardando in faccia alla realtà, Chiesa rientra sfortunatamente in quest’ultimo gruppo, ed è forse anche per questo che la Vecchia Signora lo lascerebbe partire senza troppi fronzoli in questo calciomercato difronte ad un’offerta importante e che la soddisfi. L’ex Fiorentina è dunque in vendita, e questa cosa avrebbe attirato alcuni dei migliori club d’Europa, pronti a sedersi al tavolo con la Juventus per trattare l’acquisito di Chiesa, sul quale però una società in particolare sembrerebbe essere decisa a compiere il passo decisivo.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Chelsea avrebbe intenzione di portare in Premier League Federico Chiesa in questo calciomercato. Operazione sicuramente non semplice, ma che potrebbe essere agevolata da tutte le uscite che i Blues starebbero mettendo a segno in queste prime settimane di sessione.

Il Chelsea vuole Chiesa: la Juve lo manda via solo difronte ad offerte irrinunciabili

Il Chelsea ha mostrato interesse nei confronti di Federico Chiesa, il cui futuro in questo calciomercato potrebbe incredibilmente essere lontano dalla Juventus. L’italiano pare infatti non rientrare più nei piani di Massimiliano Allegri, che comunque non disprezzerebbe la permanenza dell’ex Fiorentina in rosa, la cui uscita è legata principalmente alla possibilità di monetizzare ed investire in altri reparti.

Per questo motivo, stando alle ultime notizie, qualora il Chelsea volesse davvero puntare su Federico Chiesa i Blues dovranno presentare alla Juventus un’offerta a dir poco irrinunciabile, che secondo i canoni del club bianconero dovrebbe aggirarsi almeno attorno ai 60 milioni di euro.

Juventus, c’è la folla per Chiesa: Chelsea e non solo

Federico Chiesa è un giocatore che fa parlare tanto di sé, e questa sessione di calciomercato lo sta dimostrando. Oltre al Chelsea, infatti, l’attaccante della Juventus è finito anche nel mirino del Newcastle e -a sorpresa- del Napoli.

Nelle prossime settimane, con l’inizio dunque della preparazione alla prossima stagione, si deciderà una volta e per tutte il futuro di Federico Chiesa, per il quale è infatti in programma un incontro con Allegri e la dirigenza della Juventus. Staremo a vedere.